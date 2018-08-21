Власти Северной Осетии готовы предоставлять инвесторам землю без проведения торгов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. / ТАСС /. Инвесторы смогут получать земельные участки без проведения торгов для создания на территории Северной Осетии производственных площадок. Такое распоряжение утверждено в рамках республиканского закона об инвестиционной деятельности в РСО-Алания во вторник на заседании правительства региона, передает корреспондент ТАСС.

"В рамках проекта закона «О внесении изменений в Закон РСО-Алания „Об инвестиционной деятельности в РСО-Алания“ инвесторам, готовым создать в республике производственные площадки, земля будет предоставляться без торгов», — сказал на заседании министр экономического развития Казбек Томаев.

Как отметил председатель правительства республики Таймураз Тускаев , подобные изменения в закон необходимы для развития предпринимательской деятельности, реализации национальных проектов и в целом стратегии социально-экономического развития Северной Осетии до 2030 года.

В настоящее время в столице республики Владикавказе также снижены официальные сроки выдачи на строительство для предпринимателей с месяца до одной недели.

Кроме того, власти Северной Осетии готовы оказать поддержку инвестору в виде ряда налоговых льгот и других преференций. Так, правительство республики готово освободить компанию от налога на имущество, а налог на прибыль снизить до 13,5%. Предусмотрен также специальный инвестиционный контракт.