От стагнации к росту: «АвтоВАЗ» нанял за полгода около 2 тыс. человек

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Гигант российской автомобильной промышленности после нескольких лет сокращения персонала из-за плохих продаж впервые возобновил массовый прием на работу. "АвтоВАЗ" в первом полугодии 2018 г. нанял около 2 тыс. человек, заявили журналистам на предприятии и в официальном профсоюзе компании.

Из 2 тыс. человек нанятых около 250 — новые сотрудники инженерной службы.

"Это инженеры и плюс другие службы, подразделения, сборочные линии. Растет рынок, растет производственная программа — работа есть для всех", — заявили в «АвтоВАЗе».

Сокращение персонала началось при Бу Инге Андерссоне в 2014 г. и продолжилось при новом президенте «АвтоВАЗа» Николя Море в 2016-2017 гг..

Средняя численность работников ПАО «АвтоВАЗ» составила к концу сентября 2017 г. 38,125 тыс. человек и сократилась за год с 43,224 тыс. человек, отмечено в квартальном отчете компании, а за первую половину 2018 г. снизилась до 36,412 тыс. сотрудников.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в августе 2017 г. подписал распоряжение о выдаче из бюджета 440 млн руб. для организации занятости и переподготовки около 6 тыс. работников «АвтоВАЗа», находявшихся под риском увольнения.

"АвтоВАЗ" в 2017-2018 гг. намерен сократить более 8 тыс. сотрудников, заявил в июле 2017 г. полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

В апреле 2018 г. Ив Каракатзанис заменил Николя Мора, сообщали ранее «Вести. Экономика».

Замедление продаж «АвтоВАЗа» началось вместе с общим снижением российского авторынка в конце 2013 г. Но в апреле 2016 г. «АвтоВАЗ», крупнейший автопроизводитель в РФ, впервые за последние 2 года увеличил продажи по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее после долго периода восстановления продаж «АвтоВАЗ» в начале 2017 г. решил перейти на пятидневку, но уже в июле ввел субботние смены.

За последние 2 года крупнейший автопроизводитель вышел на стабильный рост продаж, а по итогам 9 месяцев 2017 г. «АвтоВАЗ» впервые с 2012 г. показал операционную прибыль по МСФО — 2 млрд руб. против убытка более чем в 31 млрд руб. годом ранее. По итогам I квартале 2018 г. чистая прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО составила уже 600 млн руб. против убытка в размере 2,8 млрд руб. в I квартале 2017 г., а в первом полугодии — выросла до 3,1 млрд руб. против убытка в размере 4,41 млрд руб. в первом полугодии 2017 г.

В итоге «АвтоВАЗ» с 1 июля 2018 г. повысил зарплату на 6,9% для работников, кроме менеджмента, и сейчас переходит к увеличению персонала.

В апреле 2018 г. "Ростех" Renault завершили второй этап докапитализации «АвтоВАЗа». Доля основного акционера — голландской Alliance Rostec Auto B. V. — выросла с 64,6% до 83,5%.