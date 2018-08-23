Август для валют Emerging Markets стал провальным

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Давление на валюты стран Emerging Markets в августе этого года ощутимо усилилось. В текущий момент тройка лидеров с конца июля текущего года по темпам ослабления к доллару США выглядит таким образом: турецкая лира (-18,9%), аргентинское песо (-9,29%), российский рубль (-7,8%).