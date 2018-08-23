Август для валют Emerging Markets стал провальным 

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Давление на валюты стран Emerging Markets в августе этого года ощутимо усилилось. В текущий момент тройка лидеров с конца июля текущего года по темпам ослабления к доллару США выглядит таким образом: турецкая лира (-18,9%), аргентинское песо (-9,29%), российский рубль (-7,8%).
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] непосредственной близости от тройки лидеров по темпам «августовской» девальвации к доллару располагаются бразильский реал (-7,07%) и южноафриканский рэнд (-6,94%). Основными факторами ослабления валют стран Emerging Markets стали усиливающиеся в мире позиции доллара, политические события и санкционные угрозы со стороны США, которые в последнее время их активно используют. Августовская череда мер в отношении России и Турции, а также недавнее поручение президента Дональда Трампа внимательно изучить земельные и сельскохозяйственные изъятия и экспроприации в ЮАР, вызывающее опасения, что США могут ввести санкции и против этой страны, нанесла ощутимый удар по валютам этих стран. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Предстоящее в сентябре заседание ФРС США может оказаться ключевым, если Федрезерв, пусть и повысив свою базовую ставку, решит взять паузу, притормозив с дальнейшим ужесточением монетарной политики. Это, скорее всего, приостановит дальнейшее укрепление позиций доллара к мировым валютам, поспособствует снижению рыночной волатильности и росту глобальной ликвидности. В таком случае валюты стран Emerging Markets до конца года смогут, вероятно, отыграть часть понесенных ранее потерь.
Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»