В Общественной палате предложили замедлить повышение пенсионного возраста 

График повышения пенсионного возраста необходимо изменить и снизить его темпы, заявил глава Общественной палаты России Валерий Фадеев в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме.
«Давайте все‑таки сделаем медленнее: год за два. Куда спешить? Президент сказал, что у нас пять-семь лет есть, финансовое состояние страны нормальное, у нас есть время», — заявил он.
Руководитель Общественной палаты РФ добавил, что предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин в 63 года — это «перебор». По словам Фадеева, коллеги организации в российских регионах тоже выступают против такого резкого повышения.
21 августа в Госдуме проходят слушания о пенсионном законодательстве, в которых участвуют около 600 человек. На мероприятие прибыли представители всех российских регионов, большинство депутатов, руководители профильных комитетов Государственной думы, представители профсоюзов.
Ранее в ходе слушаний глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что средств Фонда национального благосостояния хватит только на один кризис, схожий с 2008-2009 годами. Именно по этой причине к фонду не стоит подвязывать выплаты пенсий.