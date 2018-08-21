В Общественной палате предложили замедлить повышение пенсионного возраста

«Давайте все‑таки сделаем медленнее: год за два. Куда спешить? Президент сказал, что у нас пять-семь лет есть, финансовое состояние страны нормальное, у нас есть время», — заявил он.

Руководитель Общественной палаты РФ добавил, что предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин в 63 года — это «перебор». По словам Фадеева, коллеги организации в российских регионах тоже выступают против такого резкого повышения.

21 августа в Госдуме проходят слушания о пенсионном законодательстве, в которых участвуют около 600 человек. На мероприятие прибыли представители всех российских регионов, большинство депутатов, руководители профильных комитетов Государственной думы, представители профсоюзов.