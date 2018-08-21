Торги в Индии завершились на позитивной волне

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Во вторник ключевые фондовые индексы Индии завершили торги на положительной территории, при этом лучше рынка смотрелись бумаги фармацевтического, высокотехнологичного и энергетического секторов, а также медиа-компаний. Среди аутсайдеров торгов оказались представители сектора недвижимости, автомобильного сектора и производители товаров массового потребления.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] По итогам сессии Nifty 50 подрос на 0,17% до отметки в 11570,90 пункта, а BSE Sensex продвинулся на 0,02% и закрылся на уровне 38285,75 пункта.

К 13:36 МСК валютная пара USD/INR подорожала на 0,01% до отметки в 69,775, а пара EUR/INR торгуется в плюсе на 0,41% и находится на уровне 80,4975. Доходность десятилетних государственных облигаций составила, тем временем, 7,821%.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции автомобильного сектора. В частности, рыночная капитализация Tata Motors и Mahindra & Mahindra снизилась на 0,48% и 1,21% соответственно.

Среди фаворитов торгов оказался разработчик программного обеспечения Tech Mahindra, бумаги которого подорожали на 3,12% благодаря повышению их рейтинга аналитиками BofA Merrill Lynch до «покупать».

Наилучшую динамику в составе Nifty 50 (помимо Tech Mahindra) продемонстрировали компании UPL, Coal India, Grasim Industries и Lupin, бумаги которых «поправились» на 4,41%, 2,52%, 2,46% и 2,23% соответственно.

Наталия Аседова, аналитик ГК «ФИНАМ»