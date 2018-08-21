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Покупки валюты Минфином встряхнули рынок
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Покупки валюты Минфином встряхнули рынок 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На биржевых торгах 21 августа пара доллар/рубль растёт на 0,37%, до 67,31 рубля за доллар, отыгрывая падение. Пара евро/рубль прибавляет 0,9%, за евро дают 77,52 рубля.
Негативное влияние на валютный рынок оказала информация о том, что Центробанк по поручению Минфина возобновил покупки валюты на открытом рынке. Доллар и особенно евро на этом фоне как с цепи сорвались — у них появился шанс отыграть недавние небольшие потери. Однако критика в адрес ФРС со стороны президента США Дональда Трампа за чрезмерное укрепление национальной валюты может, в первую очередь, позволить евро укрепиться и к доллару, и к российскому рублю, отмечает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.
На лондонской ICE нефть Brent умеренно повышается в цене, прибавляя 0,3%. За баррель дают $72,63. Новость о том, что Россия, согласно статистике JODI, заняла третье место в мире по добыче нефти, на цену чёрного золота влияния не оказала. Скорее всего, в ближайшие дни баррель Brent будет по-прежнему колебаться в ценовых рамках в $72–73.
Полагаем, что пара доллар/рубль в ближайшие дни переместится в диапазон в 67–68,5 рубля за доллар, а пара евро/рубль — в коридор 77–78 рублей за евро.
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