5 лучших сайтов для фриланса

Free-lancer.ru Один из самых крупных и популярных сайтов. На нем можно найти как работу, так и работника для выполнения задач по программированию, дизайну, переводу, SEO и т.д. На сайте действует специальный сервис «Сделки без риска». Это значит, что биржа гарантирует качество выполнения работ и берет за это небольшой процент от суммы сделки.

Фрилансим

«Фрилансим» отличается своей простотой и минимализмом. Главная особенность биржи — есть возможность размещать отдельные заказы анонимно. Т.е. заказчик сам решает ставит он задачу анонимно или же раскрывает информацию о своём профиле всем фрилансерам.

eTXT.ru Площадка для поиска надежного копирайтера. Кроме обычного и SEO-копирайтинга можно заказать рерайт, перевод и правку текстов, а также там размещено боле 150 тысяч статей на различную тематику.

YouDo

Сервис аутсорсинга персонала. В отличие от других бирж, YouDo делает уклон на оффлайновых специалистах, таких как курьерская доставка, уборка и ремонт помещений, дизайн интерьера, обслуживание инженерных систем, грузоперевозки, компьютерная помощь и различные нестандартные работы.

RuBrain

Биржа фрилансеров, которая идеально подходит для фирм. Заказчик на этом сервисе взаимодействует с фрилансером не напрямую, а через менеджера, который подбирает подходящего специалиста.