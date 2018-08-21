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5 лучших сайтов для фриланса
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5 лучших сайтов для фриланса 

Деловое сообщество 11 минут назад
Free-lancer.ru  Один из самых крупных и популярных сайтов. На нем можно найти как работу, так и работника для выполнения задач по программированию, дизайну, переводу, SEO и т.д. На сайте действует специальный сервис «Сделки без риска». Это значит, что биржа гарантирует качество выполнения работ и берет за это небольшой процент от суммы сделки.
Фрилансим
«Фрилансим» отличается своей простотой и минимализмом. Главная особенность биржи — есть возможность размещать отдельные заказы анонимно. Т.е. заказчик сам решает ставит он задачу анонимно или же раскрывает информацию о своём профиле всем фрилансерам.
eTXT.ru  Площадка для поиска надежного копирайтера. Кроме обычного и SEO-копирайтинга можно заказать рерайт, перевод и правку текстов, а также там размещено боле 150 тысяч статей на различную тематику.
YouDo
Сервис аутсорсинга персонала. В отличие от других бирж, YouDo делает уклон на оффлайновых специалистах, таких как курьерская доставка, уборка и ремонт помещений, дизайн интерьера, обслуживание инженерных систем, грузоперевозки, компьютерная помощь и различные нестандартные работы.
RuBrain
Биржа фрилансеров, которая идеально подходит для фирм. Заказчик на этом сервисе взаимодействует с фрилансером не напрямую, а через менеджера, который подбирает подходящего специалиста.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове выявили за месяц 236 вмешательств в газовые счетчики Россельхозбанк рассчитается по долгам «Южного регионального банка» Кредиторская задолженность донских организаций составила почти 600 млрд рублей
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