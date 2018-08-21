Новый налог на журналистику вводится в Мозамбике

Изданный правительством Мозамбика новый указ гласит, что иностранные журналисты должны будут заплатить 2500 долларов за разовую аккредитацию. За год работы в южноафриканской стране придется заплатить 8300 долларов.

«Своим» журналистам в Мозамбике тоже придется платить, пишет «Новая газета». Местные СМИ должны теперь отдавать 3300 долларов за новые публикации.

«Наложение сборов на журналистов серьезно повлияет на их способность освещать октябрьские муниципальные выборы и всеобщие выборы 2019 года», — рассказывает Дева Мавинга, директор южноафриканского отделения организации Human Rights Watch

Изменения в законодательстве были обусловлены тем, что необходимо поддерживать дисциплину в СМИ.

Документ о введении пошлин на журналистику был подписан еще в июле.