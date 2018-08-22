Представитель Вексельберга опроверг наличие счетов бизнесмена на Кипре

По словам Андрея Шторха, на Кипре были счета дочерних компаний "Реновы" . Однако он добавил, что у данных организаций не было в кипрских банках значительных денежных средств, передает ТАСС

Министерство финансов США добилось заморозки на Кипре счетов российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в отношении которых действуют санкции. В ведомстве сообщили, что российские активы на «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы. Состояние Олега Дерипаски якобы стало меньше в два раза, а Виктора Вексельберга уменьшилось на три миллиарда долларов, отмечает RNS.

Напомним, в настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, инициированных под различными предлогами. Новые ограничения американская сторона связывает с так называемым делом Скрипалей и принципиальной позицией России по отношению к КНДР.