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Представитель Вексельберга опроверг наличие счетов бизнесмена на Кипре
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Представитель Вексельберга опроверг наличие счетов бизнесмена на Кипре 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель российского миллиардера Виктора Вексельберга Андрей Шторх рассказал, что бизнесмен не имеет счетов на Кипре. Между тем ранее американский минфин сообщил о якобы их заморозке из-за санкций.
По словам Андрея Шторха, на Кипре были счета дочерних компаний "Реновы". Однако он добавил, что у данных организаций не было в кипрских банках значительных денежных средств, передает ТАСС.
Министерство финансов США добилось заморозки на Кипре счетов российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в отношении которых действуют санкции. В ведомстве сообщили, что российские активы на «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы. Состояние Олега Дерипаски якобы стало меньше в два раза, а Виктора Вексельберга уменьшилось на три миллиарда долларов, отмечает RNS.
Напомним, в настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, инициированных под различными предлогами. Новые ограничения американская сторона связывает с так называемым делом Скрипалей и принципиальной позицией России по отношению к КНДР.
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