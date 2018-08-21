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РФ хочет заменить доллар бартером и дирхамами
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РФ хочет заменить доллар бартером и дирхамами 

News.ru 1 час назад
Россия надеется перейти в расчетах с партнерами по Военно-техническому на бартер или национальные валюты. Это связано с невозможностью использования доллара из-за американских санкций.
«Мы рассматриваем возможности бартерных сделок, расчетов с партнерами в национальных валютах: индийских рупиях, юанях, дирхамах и рублях», — сказал журналистам гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Ранее News.ru писал о том, что Россия имеет амбиции занять первое место в мировом экспорте оружия. На рынок планируется вывести новые уникальные товары, включая танк «Армата».
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