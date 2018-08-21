РФ хочет заменить доллар бартером и дирхамами

Россия надеется перейти в расчетах с партнерами по Военно-техническому на бартер или национальные валюты. Это связано с невозможностью использования доллара из-за американских санкций.

Александр Михеев. «Мы рассматриваем возможности бартерных сделок, расчетов с партнерами в национальных валютах: индийских рупиях, юанях, дирхамах и рублях», — сказал журналистам гендиректор Рособоронэкспорта

Ранее News.ru писал о том, что Россия имеет амбиции занять первое место в мировом экспорте оружия. На рынок планируется вывести новые уникальные товары, включая танк «Армата».