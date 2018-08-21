Научил ли чему-то дефолт 1998-го?

Ровно 20 лет назад — 17 августа 1998 года — разразился дефолт. Подобного масштаба кризис состоялся и в 2008-м. Сейчас 2018-й — время задуматься?

— Я был тогда депутатом Госдумы , и мне предельно ясны причины дефолта. Ситуация была иная. В 90-е годы Дума имела левое большинство, а правительство было ельцинским. Каждый год правительство приходило с бюджетом, а потом начинались хотелки коммунистов и аграриев, которые раздували бюджет и его дефицит. Для того чтобы закрыть дыру, правительство придумало государственные краткосрочные облигации (ГКО), начав наращивать пирамиду долга. Плюс к этому ранее упали цены на нефть до 8–9 долларов за баррель.

— Для моей семьи это был абсолютный крах. Бабушка откладывала себе и дедушке на похороны, в итоге этих денег не хватило, условно, даже на букет цветов. Я тогда работал директором школы-интерната для детей-сирот. Было непонятно будущее не только для себя, но и главным образом будущее дотаций. Сейчас у экономических проблем не тот масштаб.

— Понятие «дефолт» тогда вообще никто не знал. Шок был больше не экономического, а политического рода. Правительство слетело, назначается новое правительство, Ельцин очевидно не в форме. Все понимали, что премьер — это кандидат в президенты. А на этом посту в один год сменились три человека. Ситуация сегодня достаточно критическая, но совершенно другая.

— Помню, в 98-м звонили организаторы концертов и говорили: мы вам готовы заплатить, как раньше, но в рублях и по новому курсу. Даем, допустим, шесть тысяч рублей, но представьте, что это прежняя тысяча долларов. Но ничего, месяц пребывали в состоянии краха, потом адаптировались и начали сочинять анекдоты про обанкротившихся новых русских.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2018.