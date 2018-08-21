Что случится с миром, если США объявят дефолт

Ежеминутно государственный долг США увеличивается на один миллион долларов. С недавних пор обязательства Америки вновь оказались больше её годового ВВП, а в марте 2018 года и вовсе превысили 21 триллион. И чем эта сумма больше, тем тревожнее становится на планете.

Ни дня без боя В 1944 году благодаря соглашению, заключённому в Бреттон-Вуде, на смену финансовой системе, основанной на «золотом стандарте», пришла система, фактически сделавшая американский доллар мировыми деньгами. США обязались конвертировать доллары в золото по фиксированной ставке в 35 долларов за тройскую унцию, а центральные банки всех стран — поддерживать стабильный курс национальной валюты по отношению к американской. Так был введён долларовый стандарт, который стал базироваться на господстве валюты США.

Бреттон-Вудская система поначалу работала исправно. Более половины мирового запаса золота — 574 миллиона унций — находилось в распоряжении Соединённых Штатов, так что способность Вашингтона выполнять свои обязательства не подвергалась сомнению. А высокий спрос на американскую продукцию после Второй мировой войны приводил к высокому спросу на доллары.

Но уже к середине 60-х годов на фоне восстановления стран Европы и Японии ситуация начала меняться. Экономический рост в Соединённых Штатах замедлился, а инфляция, наоборот, ускорилась. В результате росло недовольство стран-членов Бреттон-Вудского соглашения, поскольку из-за роста цен в Америке они были вынуждены увеличивать денежную массу своих валют. Это привело к тому, что страны начали конвертировать доллары в золото.

Вашингтон, в свою очередь, решил отказаться от связи между главной резервной валютой и драгоценным металлом. В 1971 году американский президент Ричард Никсон ввёл временный запрет на конвертацию доллара в золото по официальному курсу, что заставило страны согласиться на пересмотр котировок. Через два года стороны пришли и вовсе пришли к тому, что установили плавающий курс своих валют относительно доллара, чем, по сути, закрепили отказ от Бреттон-Вуда. Официально же он был закреплён в 1978 году Ямайским соглашением, которое ввело систему специальных прав заимствования. Так Америка обеспечила себе переход к выпуску фиатных, то есть ничем не обеспеченных денег.

С 1960 года максимальная величина заимствований Соединённых Штатов, которая регулируется постановлениями американского конгресса, изменялась почти 80 раз, но лишь в последнее время повышение лимита госдолга превратилось в предмет политического торга. Из-за этого Вашингтон почти ежегодно вынужден сталкиваться с угрозой дефолта.

В 2011-м американский Минфин готовился выживать на остатки наличности и ежедневные поступления в бюджет, а США впервые лишились наивысшего кредитного рейтинга. В 2013 году правительство Соединённых Штатов было вынуждено на две недели прервать работу из-за отсутствия утверждённого бюджета, что фактически означало технический дефолт. Наконец, в январе текущего года Минфину США вновь пришлось просить конгресс экстренно повысить лимит госдолга.

Каждая баталия между демократами и республиканцами в конгрессе по поводу обязательств страны — непредсказуема. И тем пристальнее к их противостоянию приковано внимание.

Кризис 2008 года показал, что проблемы у крупнейшей экономики автоматически приводят к появлению проблем у стран всего мира. Многие из них до сих пор переживают последствия того упадка. Вместе с тем, уверены аналитики S&P Global Ratings, «неповышение лимита госдолга, скорее всего, будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers в 2008 году».

Удавка из госдолга

Государственные облигации США до недавнего времени рассматривались как наименее рискованный финансовый актив чуть ли не во всей вселенной. Статус доллара как резервной мировой валюты позволял и пока что позволяет Вашингтону при необходимости увеличивать денежную массу ради исполнения своих обязательств, благодаря чему другие страны всегда могут рассчитывать на гарантированный доход. К тому же статус американской валюты, да и экономики в целом, обеспечивал ликвидность трежерис — ценных бумаг казначейства.

В результате государства охотно вкладывали свои средства в экономику США. По последним данным американского казначейства, больше всего гособлигаций — на 1,18 триллиона долларов — принадлежит Китаю. Пекин, по сути, является главным кредитором Соединённых Штатов. На втором месте — Япония (1,03 триллиона). За ней, но далеко позади — Бразилия (300 миллиардов), Ирландия (299 миллиардов) и Великобритания (274 миллиарда).

Всего на долю иностранных кредитов приходится около 30 процентов американского долга — 6,21 триллиона долларов. Столь громадная сумма делает страны-инвесторы зависимыми от положения дел в США и особенно — от перспектив дефолта.

Капитуляция и утрата доверия

Впрочем, даже понимая всю опасность банкротства, эксперты не в состоянии с полной уверенностью ответить на вопрос, что произойдёт, если США вдруг не смогут платить по своим обязательствам. Во-первых, потому что дефолт, вероятнее всего, будет вызван не объективным состоянием американской экономики, а политическими противоречиями. А во-вторых, потому что на кону стоит как надёжность доллара, в котором хранится более 60 процентов мировых золото-валютных резервов, так и надёжность крупнейшей экономики в мире. Если вдруг мировая элита поставит их под сомнение, то возникшая в результате паника по своим масштабам может оказаться невиданной.

Вместе с тем в общих чертах последствия дефолта можно очертить уже сейчас. Бывший министр финансов США Тимоти Гайтнер в своём письме в конгресс ещё в 2011 году упомянул, что отказ от обязательств в первую очередь приведёт к тому, что американское правительство не сможет выплачивать зарплату и пособия федеральному или военному персоналу и пенсионерам. Платежи по социальному обеспечению, Medicare и Medicaid прекратятся, так же как и выплаты по студенческим кредитам.

Кроме этого, вырастут процентные ставки, в том числе по облигациям государственных и местных органов власти, ипотечным и потребительским кредитам. Произойдёт это из-за того, что трежерис, которые представляют собой базовую ставку заимствования, потеряют доверие. Его утрату придётся восстанавливать лишь благодаря повышенной доходности, подчеркнул министр.

Согласен с ним и обозреватель CNBC Мэтью Иглесиас. Он отмечает, что в результате дефолта ранее безрисковые федеральные облигации окажутся рискованными. «Процентная ставка по государственному и муниципальному долгу, по корпоративному долгу и по ипотечным кредитам будет увеличиваться. Экономия будет испаряться, а ликвидность исчезнет, поскольку все будут стараться держаться за свои деньги, пока не смогут понять, что происходит», — подчеркивает эксперт.

При этом изменения процентных ставок затронут весь мир, добавляет бизнес-корреспондент Би-би-си Ким Гиттлесон. «Если правительство США не сможет вернуть деньги, которые оно должно держателям казначейских облигаций, стоимость облигаций снизится. В результате вырастут суммы, которые правительство вынуждено будет платить инвесторам. Это вызовет рост процентных ставок по всему миру, поскольку они часто привязаны к американским», — считает аналитик.

Всё это создаст проблемы для бизнеса и, как следствие, может вогнать мировую экономику в долгую депрессию.

Доллар капут

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что главным последствием дефолта в США с точки зрения остального мира будет сильное ослабление доллара. Оно будет вызвано тем, что иностранные инвесторы начнут распродавать гособлигации некогда «безопасного убежища», а страны-кредиторы станут диверсифицировать свои валютные резервы, чем окончательно обесценят американскую валюту. «Доллар потеряет свой статус мировой валюты. Это будет иметь самые губительные долгосрочные последствия», — констатировал Гайтнер.

«Дефолт по долгам приведет к крушению стоимости доллара и искровой инфляции в любом случае», — подтверждает Мэтью Иглесиас.

Далее, как по цепочке, нагатив перейдёт и на кредиторов США. И хуже всех придётся Китаю. Ведь Пекин всеми силами старается держать юань более слабым, чем доллар — чтобы получить преимущество в международной торговле. «Если же доллар США рухнет, тогда юань резко упадёт, чтобы и дальше оставаться на фиксированной ставке во время американской торговли, или китайцы потеряют жизненно важный спрос на открытие своих производственных центров», — пишет обозреватель Toptenz Дастин Коски.

Крах сразу нескольких валют почти наверняка приведёт к панике на рынке, и никто не знает, куда она заведёт. Однако есть у этой медали и светлая сторона. О необходимости дедолларизации представители многих стран говорили уже не раз. Правда, пока что процесс этот идёт достаточно скромными темпами. И, возможно, именно толчка в виде ослабления американской валюты ему не хватает.