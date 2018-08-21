«Роснефть» по итогам полугодия направит на дивиденды 50% чистой прибыли

Совет директоров "Роснефти" во вторник рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 14,58 рубля на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена компанией «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 154,5 млрд рублей.

"Это во многом ожидаемое решение после публикации отчетности за первое полугодие по МСФО, — говорит старший аналитик компании «Атон» Александр Корнилов . — С позиции инвесторов — «Роснефть» действительно движется в правильном направлении. Компания в прошлом году приняла решение о повышении коэффициента дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО, при этом дважды в год. С учетом сильной отчетности, чистой прибыли за полугодие, действительно, это очень высокая цифра по дивидендам. Наверное, уместно напомнить, что цифра по первому полугодию сопоставима с чистой прибылью компании за весь 2017 год. Поэтому, де-факто, акции компании «Роснефть» превращаются в интересный инструмент с точки зрения получения дивидендной доходности".

По данным Московской биржи, акции «Роснефти» успели вырасти на 1,64% — до 434 рублей (максимума дня).

Совет директоров принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров компании «Роснефть» по вопросу дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года и провести его в форме заочного голосования 28 сентября.