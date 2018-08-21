США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости . Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов, говорится в заявлении замглавы американского Минфина Сигал Манделькер, ответственной за санкции. Документ появился незадолго до ее отчета в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.

Также Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию.

По ограничения попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга, а также суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», Патриот" и «Севастополь», все они ходят под флагом России.

Расхождения в оценке эффективности санкций

В Минфине заявили, что США продолжат вводить санкции против России, если «Москва не изменит свое поведение». При этом в ведомстве считают эффект от ограничительных мер заметным.

"Хотя злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что авантюризм России оказался без сомнения ограничен осознанием того, что мы можем, применяя широкий спектр наших полномочий, причинить еще больше проблем, которые России придется понести в экономике", — отметила заместитель министра финансов.

По ее словам, влияние ограничительных мер ощущается далеко за пределами оказавшихся в списке санкций юридических и физических лиц.

"Западные санкции и последовавшая геополитическая напряженность повысили неопределенность и снизили местные и иностранные частные инвестиции в Россию", — заявила Манделкер.

"Общие иностранные прямые инвестиции в Россию снизились с 2013 года более чем на 5%, а прямые инвестиции из США снизились значительно — на 80% с 2013 года", — отметила она.

Ранее американские официальные лица, напротив, признавали, что политику России посредством санкций изменить не удалось.

Готовы ввести новые санкции

В то же время помощник госсекретаря Эшли Форд заявил, что США готовы к введению санкций против России за «вмешательство» в будущие выборы 2018 года.

"Мы ясно говорим, что будут последствия, и болезненные, если они (Россия) будут вести себя подобным неприемлемым образом", — сказал Форд на слушаниях в сенате.

В свою очередь, замминистра внутренней безопасности Кристофер Кребс подтвердил, что США рассматривают выборы как «потенциальную цель российских киберопераций».

После победы Дональда Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва эти обвинения опровергает.

На промежуточных выборах в ноябре 2018 года будут переизбраны полный состав палаты представителей, треть сената и ряд губернаторов США.