Нефтяники просят 200 млрд на бензин

Речь идет о субсидии из бюджета для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавке. О том, что кабмин может пересмотреть ее размер, РБК сообщили сразу три федеральных чиновника. В случае роста мировых цен на топливо это позволит сохранять низкие цены на бензин и дизель на внутреннем рынке.

Так, со следующего года правительство решило возместить нефтяникам часть экспортной премии. В 2019 году она составит 60% — около 120 млрд рублей. Но такой подход не устраивает компании: они хотят стопроцентную компенсацию из бюджета — около 200 млрд

Спорить нужно не о субсидиях, а об отмене налогового маневра, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев

Рустам Танкаев гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России «В 2012 году, когда уровень жизни у нас примерно соответствовал среднеевропейскому, налоговый маневр для нас был благом. После всех ужасных падений курсов национальной валюты налоговый маневр стал злом, потому что население потеряло покупательную способность и не в состоянии нормально обеспечивать себя топливом по тем ценам, которые диктует рынок. А, если цены ниже рыночных, то страдают производители и продавцы. Возник системный конфликт, его невозможно решить административными мерами, его надо решать какими-то системными мерами, а именно изменением системы налогообложения, укреплением курса национальной валюты, отменой того же самого налогового маневра и повышением таможенных барьеров для того, чтобы защитить внутренний рынок. Все эти меры правительство игнорирует. Они для правительства невыгодны, поэтому правительство их применять не хочет. Они хотят заменить снижение налогового бремени для бензина и дизтоплива некоторым возвратным акцизом на нефть. При этом, конечно, здесь присутствует элемент лукавства. Правительство не хочет полностью компенсировать потери нефтяников и, соответственно, не хочет полностью стабилизировать внутренний рынок бензина. Хотя решение, которое для этого нужно принять, абсолютно примитивно и понятно каждому: нужно просто полностью отказаться от акциза на бензин и дизельное топливо».

Правительство вряд ли пойдет на увеличение субсидий нефтяникам в два раза, полагает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» «Чисто технически, если будет принято решение увеличить субсидию нефтяникам, весьма вероятно, что это заметно сдержит рост цен на топливо в рознице. Добиться этого, особенно с использованием методов ФАС , в принципе, возможно, но на практике достаточно маловероятно, что правительство пойдет на такую меру, поскольку это сопряжено с ростом расходов бюджета. В настоящее время проводится политика очень жесткой бюджетной консолидации, когда по максимуму оптимизируются меры пополнения бюджета и, наоборот, максимально ограничиваются любые решения, которые даже теоретически могут способствовать росту бюджетных расходов. Поэтому, скорее всего, данная инициатива останется не более чем инициативой, и максимум, что удастся добиться нефтяникам, — это на некоторое время заморозка роста акцизов, поскольку стоимость бензина в рознице довольно чувствительна именно к уровню акцизов».

На прошлой неделе впервые с мая этого года выросли оптовые цены на бензин. Рост составил около 7%. Причиной стали сокращение производства топлива и ослабление рубля.