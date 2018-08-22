«Росгосстрах» подал иск к бывшему гендиректору

Контролируемый Центробанком «Росгосстрах» 14 августа подал иск против бывшего генерального директора компании Дмитрия Маркарова о взыскании убытков в размере 241,8 млн руб., следует из сообщения страховщика. В нем говорится, что убытки причинены в результате продажи принадлежавших «Росгосстраху» 100% акций «РГС-Армения» (страховая «дочка» в Армении) компании CIMAREX MANAGEMENT LIMITED по заниженной цене. Представитель «Росгосстраха» уточнил, что иск к Маркарову подан в Арбитражный суд Московской области ( «Ведомости» на момент публикации в картотеке суда такого иска не обнаружили).

«Кипрская компания с традиционно не известными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью», — комментирует иск к своему предшественнику гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай, слова которого приводит пресс-служба.

По мнению Фрая, компания была продана вопреки целям, задекларированным в годовом отчете за 2016 г. и предполагавшим расширение присутствия «Росгосстраха» на внешних рынках и в первую очередь в Армении, где бизнес развивался и имел хорошие перспективы. Сделка по продаже «РГС-Армения» была совершена в 2017 г., уточнил представитель «Росгосстраха». Фрай утверждает, что в годовом отчете балансовая стоимостью чистых активов «РГС-Армения» была оценена более чем в 893 млн руб., но стоимость акций компании, указанная в договоре купли-продажи ценных бумаг, подписанном предыдущим менеджментом, составляет лишь 480 млн руб.

«Не знаю, как проводилась такая оценка, но она явно лишена экономического смысла и призвана лишь обосновать низкую стоимость отчуждаемых активов», — недоумевает он. С учетом резерва накопленных курсовых разниц в 171, 3 млн руб. действующее руководство компании оценивает прямой ущерб от этой сделки для группы «Росгосстрах» в 241, 3 млн руб. Поэтому «Росгосстрах» вынужден в судебном порядке добиваться возмещения этого убытка в интересах своего акционера — ЦБ, отмечает Фрай.

Дмитрий Маркаров от комментариев «Ведомостям» отказался. Он возглавлял «Росгосстрах» с 2013 г., а 4 сентября 2017 г. трудовой контракт с ним был расторгнут, говорилось в сообщении страховщика.

Из сообщения «Росгосстраха» следует, что действующее руководство компании намерено признать ничтожными сделки, «которые были заключены предыдущими собственниками компании» и которые компания расценивает «как попытку вывода активов из группы „Росгосстрах“. Кого действующее руководство „Росгосстраха“ подразумевает под „бывшими собственниками“, представитель страховщика не уточнил. В 2017 г. Данил Хачатуров , который на тот момент был владельцем „Росгосстраха“, передал контроль над страховщиком банку „ФК Открытие“ . В августе того же года страховая компания вместе с банком перешла в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ.

»Ведомости» ожидают комментариев ЦБ.