Трамп назвал «печальным» приговор Манафорту

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор бывшему главе своего избирательного штаба Полу Манафорту . Присяжные признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

"Это началось как поиск «сговора с Россией». Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм и это позор", — возмутился американский лидер. Он добавил, что «россияне никак не были связаны» с его избирательной кампанией, передает ТАСС . Трамп отметил, что ему жаль Манафорта, который в свое время сотрудничал с бывшим президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом . При этом он назвал Манафорта «хорошим человеком».

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен.

Экс-помощник Трампа выступает ответчиком сразу по двум судебным разбирательствам. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, «отмывании» денег и налоговых махинациях, в том числе во время работы на Украине. Также он обвиняется в «сговоре против США», даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и шпионаже.

Манафорту грозило до 305 лет заключения в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения. Сам подсудимый отрицает все выдвинутые против его обвинения.