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Трамп назвал «печальным» приговор Манафорту
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Трамп назвал «печальным» приговор Манафорту 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор бывшему главе своего избирательного штаба Полу Манафорту. Присяжные признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.
"Это началось как поиск «сговора с Россией». Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм и это позор", — возмутился американский лидер. Он добавил, что «россияне никак не были связаны» с его избирательной кампанией, передает ТАСС. Трамп отметил, что ему жаль Манафорта, который в свое время сотрудничал с бывшим президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом. При этом он назвал Манафорта «хорошим человеком».
Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен.
Экс-помощник Трампа выступает ответчиком сразу по двум судебным разбирательствам. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, «отмывании» денег и налоговых махинациях, в том числе во время работы на Украине. Также он обвиняется в «сговоре против США», даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и шпионаже.
Манафорту грозило до 305 лет заключения в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения. Сам подсудимый отрицает все выдвинутые против его обвинения.
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