Биржи США снижаются на слабой статистике и перед переговорами США и КНР

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в среду снижаются на неожиданно слабой внутренней статистике и в преддверии торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,11%, до 25793,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 7852,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 2857,98 пункта.

Неожиданностью для трейдеров стали слабые данные по рынку недвижимости США. В среду Национальная ассоциация риелторов сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в июле сократилось на 0,7% по сравнению с показателем июня — до 5,34 миллиона. При этом аналитики, напротив, ждали роста числа сделок на 0,6%, до 5,44 миллиона.

Кроме того, в фокусе рынков находятся переговоры США и Китая по торговым вопросам, которые пройдут в Вашингтоне 22 и 23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп , напротив, заявил, что не ожидает многого от этих переговоров.

Уже в четверг в силу должны вступить взаимные пошлины США и КНР по второму списку товаров объемом 16 миллиардов долларов для каждой из сторон.