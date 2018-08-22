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Биржи США снижаются на слабой статистике и перед переговорами США и КНР
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Биржи США снижаются на слабой статистике и перед переговорами США и КНР 

Прайм 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в среду снижаются на неожиданно слабой внутренней статистике и в преддверии торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,11%, до 25793,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 7852,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 2857,98 пункта.
Неожиданностью для трейдеров стали слабые данные по рынку недвижимости США. В среду Национальная ассоциация риелторов сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в июле сократилось на 0,7% по сравнению с показателем июня — до 5,34 миллиона. При этом аналитики, напротив, ждали роста числа сделок на 0,6%, до 5,44 миллиона.
Кроме того, в фокусе рынков находятся переговоры США и Китая по торговым вопросам, которые пройдут в Вашингтоне 22 и 23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп, напротив, заявил, что не ожидает многого от этих переговоров.
Уже в четверг в силу должны вступить взаимные пошлины США и КНР по второму списку товаров объемом 16 миллиардов долларов для каждой из сторон.
Некоторое давление на американские индексы оказывают политические новости. В ночь на среду по московскому времени стало известно, что Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах, о чем сообщило издание Washington Post. Кроме того, экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт признан виновным в налоговом мошенничестве.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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