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Доллар остается под давлением комментариев Трампа
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Доллар остается под давлением комментариев Трампа, евро дорожает 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Reuters
Курс доллара к евро продолжает снижаться в среду, а индекс доллара колеблется в динамике, продолжая отыгрывать критику президента США Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы (ФРС). Евро на этом фоне восстанавливает ранее утраченные позиции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1578 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1570 доллара за евро. В ходе ночных торгов евро дорожал к доллару примерно на 0,8%. Этому предшествовал длительный период снижения европейской валюты. Евро с начала августа слабел к доллару и на прошлой неделе обновил более чем годичный минимум.
Курс доллара к иене рос до 110,44 иены за доллар со 110,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, колеблясь на отметке 95,25 пункта. В ходе торгов вторника индекс опускался до 95,07 пункта — минимума с 9 августа.
В понедельник Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что не согласен с решением ФРС о повышении базовой ставки и "недоволен" главой регулятора Джеромом Пауэллом. По мнению старшего валютного стратега IG Securities Юниси Исикавы (Junichi Ishikawa), евро "уже перегруппировывался после недавнего удешевления, и комментарии Трампа дали дополнительный импульс для закрытия коротких позиций по нему".
Также участники рынка позже в среду ожидают возобновления торговых переговоров между делегациями США и КНР. Однако, по прогнозам большинства аналитиков, окончательных результатов и объявления о завершении "торговой войны" не будет.
"Ожидания рынка, как кажется, превышали вероятный результат торговых переговоров, особенно на фондовых биржах, которые значительно выросли. Однако переговоры могут закончиться без большой шумихи", — цитирует Рейтер Исикаву.
Кроме того, валютный рынок ждет новостей с предстоящего банковского саммита в американском городе Джексон-Хоул, который будет проходить 23-25 августа. На нем выступят главы крупнейших мировых центробанков. В частности, в пятницу ожидается выступление главы ФРС Пауэлла.
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