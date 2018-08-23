Доллар и евро обвалились

Российская валюта в ходе торгов в четверг, 23 августа, вернулась к росту. Правда, в ходе торгов курс доллара достиг очередной планки — в 69 рублей, а евро вплотную приблизился к уровню в 80 рублей, остановившись на уровне 79,7725 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Однако уже к 14:00 по московскому времени российская валюта не только отыграла падение четверга, но и вовсе перешла к росту. Так, один евро упал до уровня 78,335 рублей, а курс доллара — до 67,620 рублей.

Резкий рост рубля проходит на фоне новости о том, что Банк России отказался закупать валюту для министерства финансов вплоть до конца сентября.

До этого российская валюта находилась под давление как раз из-за интервенций регулятора на валютный рынок, страха новых санкций со стороны США и опасений на фоне обвала индексов развивающихся рынков.