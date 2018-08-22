Сигналов к выходу из консолидации пока не наблюдается

Во вторник индекс РТС остался в рамках консолидации, изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Лучше рынка выглядел Магнит ( MGNT , +3.1%), совет директоров которого одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 16.5 млрд руб. по цене не выше 4930 руб. за акцию, что подразумевает премию более 16% к текущей рыночной цене (впрочем, объем программы соответствует менее 4% текущей капитализации Магнита). Лукойл (LKOH) подорожал на 1.8%, МТС (MTSS) — на 1.7%, Роснефть (ROSN) — на 1.6%. Тем временем акции ММК (MAGN) подешевели на 1.4%, Московской биржи (MOEX) — на 0.9%, Аэрофлота (AFLT) — на 0.5%. Внимание трейдеров оказалось сосредоточенным в большей степени на валютном рынке — сообщения о возобновлении покупок валюты в интересах Минфина оказали краткосрочное давление на курс рубля и вызвали некоторое повышение волатильности.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камаза (KMAZ) подорожали на 4.2%, ТГК-14 (TGKN) — на 3.3%, Детского мира ( DSKY ) — на 3.0%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.