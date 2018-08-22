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Сигналов к выходу из консолидации пока не наблюдается
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Сигналов к выходу из консолидации пока не наблюдается 

Прайм 1 час назад
Во вторник индекс РТС остался в рамках консолидации, изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Лучше рынка выглядел Магнит (MGNT, +3.1%), совет директоров которого одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 16.5 млрд руб. по цене не выше 4930 руб. за акцию, что подразумевает премию более 16% к текущей рыночной цене (впрочем, объем программы соответствует менее 4% текущей капитализации Магнита). Лукойл (LKOH) подорожал на 1.8%, МТС (MTSS) — на 1.7%, Роснефть (ROSN) — на 1.6%. Тем временем акции ММК (MAGN) подешевели на 1.4%, Московской биржи (MOEX) — на 0.9%, Аэрофлота (AFLT) — на 0.5%. Внимание трейдеров оказалось сосредоточенным в большей степени на валютном рынке — сообщения о возобновлении покупок валюты в интересах Минфина оказали краткосрочное давление на курс рубля и вызвали некоторое повышение волатильности.
Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камаза (KMAZ) подорожали на 4.2%, ТГК-14 (TGKN) — на 3.3%, Детского мира (DSKY) — на 3.0%.
Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.
С позиций технического анализа, продолжается формирование консолидационной фигуры по индексу РТС с нижней границей вблизи 1050 пунктов, сигналов к выходу из консолидации пока не наблюдается. Спрос на западных фондовых площадках краткосрочно может оказаться под давлением из-за усиления политической неопределенности в США после признания бывшим президентским юристом М. Д. Коэном собственной вины в нарушении федеральных законов по указанию Д. Трампа (а также обвинительного вердикта суда присяжных в отношении бывшего главы предвыборного штаба Д. Трампа, П. Манафорта). Вместе с тем, влияние негативного внешнего фона на российский рынок отчасти компенсируется сравнительно благоприятной динамикой цен на нефть. На последнюю могут повлиять данные по запасам нефти в США, ожидаемые в 17:30 мск. Кроме того, в 21:00 мск, как ожидается, будет опубликована стенограмма предыдущего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 67.5 по паре доллар-рубль, но в краткосрочной перспективе не исключено повышение волатильности из-за влияния политических факторов на курс доллара.
Прайм: последние новости
Доллар остается под давлением комментариев Трампа, евро дорожает США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Биржи АТР изменяются разнонаправленно в ожидании торговых переговоров США и Китая
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