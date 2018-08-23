У рубля появился шанс укрепиться к доллару и евро

— Рубль, который в последние дни тестирует весенние минимумы в паре с долларом, в перспективе недели, вероятно, все же сможет несколько скорректироваться наверх на фоне дорожающей нефти.

Вступление в силу с 22 августа пакета экономических санкций США против России, связанных с инцидентом в Солсбери, не оказалось неожиданным для рынка. Но вместе с тем, несмотря на то, что эти санкции уже были в какой-то степени отыграны рублем, он все же вновь ушел к своим локальным минимумам.

Однако можно говорить о том, что это не те санкции, которые так уж страшны для российской экономики. Сейчас участники рынка ждут американские меры против стратегических компаний, российского госдолга и государственных банков. Они будут рассмотрены американским Конгрессом в сентябре, когда конгрессмены вернутся с каникул, и могут оказаться для рубля гораздо более болезненными.

Можно ожидать, что до сентября российская валюта может рассчитывать на период коррекционного роста, чему будет способствовать дорожающая нефть. Нефтяные котировки растут из-за удешевления доллара на фоне критики президентом США Дональдом Трампом политики ФРС по повышению ставки.

Также американскую валюту на мировом торговом рынке ослабляют опасения по поводу пока так и не решенного торгового конфликта между Китаем и США. Участники рынка не уверены, что начавшаяся встреча по торговым вопросам между американскими и китайскими чиновниками может дать какие-то конкретные результаты, так как проведенные ранее четыре раунда переговоров между сторонами были безуспешными.

Не исключено, что в ближайшей перспективе курс рубля будет волатильным, но все же, по крайней мере, до начала сентября можно надеяться на некоторое восстановление российской валюты. Дополнительную поддержку рублю окажет старт налогового периода в стране. До конца августа против доллара рубль может вернуться в диапазон 67-67,5 рубля, против евро — двигаться в коридоре 77,5-78 рубля.