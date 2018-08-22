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Доллар и евро растут на открытии торгов
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Доллар и евро растут на открытии торгов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 67,42 рубля.
Курс евро увеличился на 13 копеек, составив 77,98 рубля.
RT на русском: последние новости
Евро превысил 78 рублей Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро Доллар и евро растут на открытии торгов
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