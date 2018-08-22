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Доллар и евро растут на открытии торгов
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Доллар и евро растут на открытии торгов
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 67,42 рубля.
Курс евро увеличился на 13 копеек, составив 77,98 рубля.
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