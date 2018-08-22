Фондовые торги в РФ открылись ростом

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию среды повышением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 296,68 пункта. Индекс РТС подрос на 0,32% до отметки 1 075,5.