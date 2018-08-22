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Фондовые торги в РФ открылись ростом
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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фондовые индексы РФ начали торговую сессию среды повышением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 296,68 пункта. Индекс РТС подрос на 0,32% до отметки 1 075,5.
«Если внешний фон чуть улучшится, то индекс Московской биржи может попробовать на прочность отметку 2 300, до которой осталось расти менее 9 пунктов. Однако на сильный рост рассчитывать не стоит: для этого нет ни фундаментальных поводов, ни свежих денег», — прокомментировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
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