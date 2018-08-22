Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с укрепления. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 67,38-67,48 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 67,45 руб., повысившись на 17,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 78,02 руб. — это на 17 коп. выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 17,28 коп. — до 72,21 руб.

США ранее объявили, что «примерно 22 августа» начнут действовать новые санкции в отношении России, связанные с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Нефть дорожает на фоне сокращения запасов нефти в США, а также опасений по поводу падения поставок иранской нефти с ноября из-за санкций США.

К 10:00 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,58% и составила $73,05 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,59% — до $66,22 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю по 17 августа сократились на 5,2 млн баррелей до 405,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах позднее в среду опубликует Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

[МНЕНИЕЭКСПЕРТА=SPECIAL] Мнение эксперта TeleTrade

Александр Егоров (Валютный стратег ГК TeleTrade): [TELETRADELOGO] Сегодня США вводят в действие объявленный пакет экономических санкций в связи с делом Скрипалей. Но скорее всего, рынок уже дисконтировал это событие. Сейчас большее влияние на формирование валютных курсов будут оказывать действия ЦБ , который накануне возобновил покупки валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Стабилизирующим фактором для рубля могут послужить продажи валютной выручки экспортерами под уплату налогов.

На открытии торгов курс доллара США растет в направлении 67,50 руб. Курс евро превысил отметку 78 руб. в силу укрепления евро против доллара на международном рынке Forex. В первой половине дня сложившаяся динамика продолжится. [TELETRADEPIXEL] [/МНЕНИЕЭКСПЕРТА]