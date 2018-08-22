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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно
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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно 

Прайм 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,2% — до 6,41 доллара, "Лукойла" — на 0,29%, до 66,09 доллара, "Новатэка" — на 0,61%, до 155,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,11% — до 4,26 доллара, "Газпром нефти" — на 0,4%, до 24,9 доллара.
Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 0,37% — до 1,36 доллара, Сбербанка — увеличивалась на 1,4%, до 11,73 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,33%, до 17,94 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,71% — до 16,18 доллара, "Северстали" — на 0,9%, до 15,41 доллара, НЛМК — дорожали на 0,21%, до 23,43 доллара.
Стоимость расписок "Магнита" росла на 0,52% — до 15,5 доллара, "Ленты" — снижалась на 0,62%, до 4,39 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,6% — до 2,52 доллара.
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