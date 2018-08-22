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«Мечел» в первом полугодии снизил добычу угля на 6% — до 9,69 млн тонн
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«Мечел» в первом полугодии снизил добычу угля на 6% — до 9,69 млн тонн 

Rambler News Service 8 минут назад
«Мечел» в первом полугодии 2018 года снизил добычу угля на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,69 млн тонн, сообщила компания.
Производство чугуна упало на 5%, до 1,93 млн тонн, выпуск стали снизился на 8%, до 2,05 млн тонн.
Во II квартале 2018 года по сравнению с I кварталом добыча угля снизилась на 5% — до 4,73 млн тонн, производство чугуна — на 4%, до 943 тыс. тонн, стали — на 6%, до 995 тыс. тонн.
«Мечел» — горнодобывающий и металлургический холдинг, который включает 20 предприятий по производству угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
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