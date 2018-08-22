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Utair планирует перевезти более 8 млн пассажиров в 2018 году
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Utair планирует перевезти более 8 млн пассажиров в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair намерена перевезти в 2018 году более 8 млн пассажиров, сообщил в интервью газете «Ведомости» президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
"Мы планируем преодолеть величину в 8 млн Это будет рост в районе 10% (7,3 млн в 2017 г.)", — рассказал он. Пермяков добавил, что планы были более амбициозные, но позже скорректированы по причине дефицита летного состава.
По прогнозам президента Utair, рост рынка авиаперевозок продлится еще недолго. «Быстрые темпы роста возможны за счет быстрого темпа роста экономики или за счет снижения реального уровня цен: первого нет, а второе не может продолжаться вечно», — объяснил он.
На прошлой неделе ТАСС сообщал, что авиакомпания Utair прогнозирует по итогам 2018 года убыток «в десятки — сотни миллионов» рублей. Тогда Пермяков рассказал, что компания ожидает отрицательных финансовых результатов из-за роста цен на топливо, серьезное изменение курса валют, рост зарплат пилотов и сдерживание стоимости авиабилетов. Так, отметил тогда президент «Utair — пассажирские авиалинии», только на топливо перевозчик потратил на 5-7 млрд рублей больше, чем планировал.
Utair входит в пятерку крупнейших российских авиаперевозчиков. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,7% — до 7,3 млн пассажиров.
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