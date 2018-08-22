«Быкам» не хватает сил — S&P500 снизится до 2855 п

Фондовые индексы США начали торги 21 августа в плюсе. S&P500 внутри дня достиг максимума на уровне 2873,23, побив предыдущий рекорд, установленный на отметке 2872,87 пункта. Однако позднее бенчмарки растеряли набранный темп, в результате S&P500 закрылся ростом лишь на 0,21%, до 2862 пунктов. Индекс компаний малой капитализации Russel 2000 обновил исторический максимум. Оптимизм в отношении предстоящих торговых переговоров США и Китая сохраняется, хотя еще 20 августа Трамп заявил об отсутствии у него «временных рамок» для окончания торговых споров, а также ожиданий большой продуктивности текущих переговоров.

Доллар вновь закрылся в минусе, евро в паре с ним укрепился с 1,1481 до 1,1570.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушении банковских, налоговых и финансовых законов, а также законов о выборах по указанию клиента. В частности, Коэн рассказал, что платил двум женщинам за молчание по просьбе президента Трампа. Таким образом, политический скандал вокруг главы Белого дома разгорелся с новой силой, что нервирует инвесторов. При развитии наиболее пессимистичного сценария ситуация грозит импичментом и усилением общей неопределенности на рынке.

Фондовым индексам недостаточно драйверов роста. Давление на них оказывает развитие политического скандала вокруг бывшего адвоката президента Трампа. После преодоления максимума внутри дня накануне рынок не нашел сил для рывка вверх. К тому же сегодня остановилось четырехдневное падение доллара, выступавшее одним из факторов поддержки, так как слабый доллар способствует большему спросу на американские товары со стороны международных компаний. С учетом этого мы ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии снизится на 0,3%, до 2855 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию протоколов ФРС , в которых, как мы предполагаем, регулятор подтвердит верность курсу на ужесточение монетарной политики и готовность повысить ставки на сентябрьском заседании. На этой неделе состоится симпозиум председателей центральных банков, где ожидается выступление главы ФРС, поэтому денежно-кредитная политика продолжит влиять на динамику фондовых площадок.

Сегодня до открытия отчитываются Target и Momo, по обеим компаниям ожидается рост прибыли, что может позитивно повлиять на их котировки.