«ВТБ Форекс» запустил сервис по расчету индекса настроений трейдеров

«ВТБ Форекс» запустил на своем онлайн-сервис «Индекс настроений трейдеров», сообщает пресс-служба форекс-дилера.

Новый сервис отражает актуальные на текущий момент времени инвестиционные тренды действующих клиентов «ВТБ Форекс»: объем, количество и долю открытых позиций по наиболее популярным инструментам. Этот сервис поможет клиентам компании лучше ориентироваться на рынке и определить свою инвестиционную стратегию.

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