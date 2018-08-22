«ВТБ Форекс» запустил сервис по расчету индекса настроений трейдеров 

«ВТБ Форекс» запустил на своем онлайн-сервис «Индекс настроений трейдеров», сообщает пресс-служба форекс-дилера.
Новый сервис отражает актуальные на текущий момент времени инвестиционные тренды действующих клиентов «ВТБ Форекс»: объем, количество и долю открытых позиций по наиболее популярным инструментам. Этот сервис поможет клиентам компании лучше ориентироваться на рынке и определить свою инвестиционную стратегию.
Продуктовый виджет
«Индекс настроений трейдеров» может выступить прекрасным помощником в принятии инвестиционных решений. Воспользоваться сервисом сможет любой посетитель сайта компании», — прокомментировал гендиректор «ВТБ Форекс» Александр Сокологорский.