Ещё
Рубль рухнул еще ниже
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.77
$
68.20
78.75
78.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
73.87
–0.03 Золото
1198.84
–0.06 РТС
1060.15
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1608
–0.0002
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Курс евро превысил 79 рублей 

Ведомости 1 час назад
Курс евро в среду на торгах Московской биржи превысил 79 руб. впервые с 11 апреля этого года. Стоимость европейской валюты доходила почти до 79,02 руб. (+117 коп. или 1,5% к закрытию предыдущих торгов), к 14.30 мск ее курс скорректировался до 78,93 руб.
Доллар дорожал до 68,05 руб., к 14.30 американская валюта торгуется по цене 67,98 руб. /$.
Курс национальной валюты падает в преддверии новых санкций США. Очередные ограничительные меры против России должны вступить в силу примерно 22 августа, они связаны с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Первый пакет санкций предполагает ограничения финансовых операций, а также запрет на экспорт товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники. Если Россия не предоставит объяснения инцидента в Великобритании и не гарантирует отказа от использования химического оружия, США в ноябре введут второй пакет санкций, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта, а также запрет «Аэрофлоту» летать в США.
Ведомости: последние новости
Курс евро превысил 79 рублей Курс доллара опустился ниже 67 рублей Центробанк отозвал лицензию у Московского вексельного банка
Комментарии202
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли180
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
США добрались до денег россиян669
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
Россия решила напугать США рублем15
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение