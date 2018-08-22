Рубль рухнул еще ниже

Курс евро превысил 79 рублей

Курс евро в среду на торгах Московской биржи превысил 79 руб. впервые с 11 апреля этого года. Стоимость европейской валюты доходила почти до 79,02 руб. (+117 коп. или 1,5% к закрытию предыдущих торгов), к 14.30 мск ее курс скорректировался до 78,93 руб.

Доллар дорожал до 68,05 руб., к 14.30 американская валюта торгуется по цене 67,98 руб. /$.

Курс национальной валюты падает в преддверии новых санкций США. Очередные ограничительные меры против России должны вступить в силу примерно 22 августа, они связаны с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.