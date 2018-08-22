Ещё
В ОАК назвали санкции на военную продукцию попыткой выдавить РФ с рынков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.77
$
68.20
78.75
78.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
73.87
–0.03 Золото
1198.84
–0.06 РТС
1060.15
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1608
–0.0002
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

В ОАК назвали санкции на военную продукцию попыткой выдавить РФ с рынков 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Западные санкции на поставку российских вооружений — попытка выдавить Россию с рынков, заявил в рамках форума «Армия-2018» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Ограничения, которые накладываются на продвижение продукции военного назначения, и все те тяготы и лишения, с которыми сталкиваются Рособоронэкспорт и мы как бенефициар этого процесса. Нас не пускают в те страны, которые не участвуют в локальных конфликтах, которые не представляют никому угрозу. Вооружение, которое мы поставляем, украшает обороноспособность этих государств. В этой ситуации это ничто иное как попытка нас выдавить с тех рынков или на эти рынки не пустить", — сказал он.
Санкции в других областях, по его словам, больше вызваны экономикой и политикой. «Я думаю, экономики там больше, чем политики», — добавил Слюсарь.
Последние новости
Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак Новый автомат АК-308: технические характеристики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул еще ниже192
Российским дачникам добавили головной боли180
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
США добрались до денег россиян669
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение