В ОАК назвали санкции на военную продукцию попыткой выдавить РФ с рынков

"Ограничения, которые накладываются на продвижение продукции военного назначения, и все те тяготы и лишения, с которыми сталкиваются Рособоронэкспорт и мы как бенефициар этого процесса. Нас не пускают в те страны, которые не участвуют в локальных конфликтах, которые не представляют никому угрозу. Вооружение, которое мы поставляем, украшает обороноспособность этих государств. В этой ситуации это ничто иное как попытка нас выдавить с тех рынков или на эти рынки не пустить", — сказал он.

Санкции в других областях, по его словам, больше вызваны экономикой и политикой. «Я думаю, экономики там больше, чем политики», — добавил Слюсарь.