Трамп ответил грубостью на разговоры об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственной его ошибкой является победа на выборах в 2016 году над «жуликоватой Хиллари Клинтон ». Грубо отозваться о своем сопернике Трампа побудили разговоры об импичменте, которые ведутся в контексте уголовного дела его бывшего адвоката Майкла Коэна

«Единственной моей ошибкой стало то, что я победил на выборах, которые, как предполагалось, должна была выиграть жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы. Проблема заключается в том, что они забыли провести избирательную кампанию в целом ряде штатов!» — написал Трамп в Твиттере.

Самыми популярными комментариями к этой записи в блоге президента стали еще более грубые, а то и прямо оскорбительные картинки, на которых Трамп изображен врагом Америки, недоумком и неудачником.

Напомним, накануне политическим противникам Трампа удалось нанести серьезный удар по его репутации, добившись осуждения бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта , и заставив его бывшего адвоката Майкла Коэна под угрозой тюремного заключения обвинить президента в нарушении закона.