Трамп ответил грубостью на разговоры об импичменте 

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственной его ошибкой является победа на выборах в 2016 году над «жуликоватой Хиллари Клинтон». Грубо отозваться о своем сопернике Трампа побудили разговоры об импичменте, которые ведутся в контексте уголовного дела его бывшего адвоката Майкла Коэна.
«Единственной моей ошибкой стало то, что я победил на выборах, которые, как предполагалось, должна была выиграть жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы. Проблема заключается в том, что они забыли провести избирательную кампанию в целом ряде штатов!» — написал Трамп в Твиттере.
Самыми популярными комментариями к этой записи в блоге президента стали еще более грубые, а то и прямо оскорбительные картинки, на которых Трамп изображен врагом Америки, недоумком и неудачником.
Напомним, накануне политическим противникам Трампа удалось нанести серьезный удар по его репутации, добившись осуждения бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, и заставив его бывшего адвоката Майкла Коэна под угрозой тюремного заключения обвинить президента в нарушении закона.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Дональд Трамп угодил в зависимость от Конгресса США и не способен проводить внешнюю политику так, как считает нужным, что делает его обещания «наладить отношения с Россией» нереалистичными.