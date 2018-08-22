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«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг банка «Возрождение»
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«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг банка «Возрождение» 

Rambler News Service 17 минут назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило кредитный рейтинг банка «Возрождение» с ruB+ до ruВВВ— и сохранило развивающийся прогноз и статус «под наблюдением» на фоне намерения банка ВТБ купить контрольный пакет акций «Возрождения».
«RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» до уровня ruВВВ-. По рейтингу сохранен развивающийся прогноз и пролонгирован статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом», — говорится в сообщении агентства.
Повышение уровня рейтинга связано со снижением неопределенности в отношении будущей структуры собственности кредитной организации и намерением банка ВТБ получить контрольный пакет акций банка в ближайшие 3 месяца, отметили в агентстве. Развивающийся прогноз и статус «под наблюдением» установлены на шесть месяцев, в течение которых сделка по покупке не менее 75% акций банка «Возрождение» и регламентация стратегических документов должны завершиться, добавили в агентстве.
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