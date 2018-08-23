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ОБЗОР — Рубль вечером снижается против доллара и растет к евро
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ОБЗОР — Рубль вечером снижается против доллара и растет к евро 

Прайм 28 минут назад
МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля на вечерних торгах снижается на 0,2% против доллара и растет на 0,37% к евро, следует из данных торгов Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 22.27 мск четверга рос на 14 копеек — до 68,17 рубля, курс евро снижался на 29 копеек — до 78,61 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,03% — до 74,76 доллара за баррель.
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ
В четверг днем курс доллара поднялся до 69,01 рубля, обновив максимум с апреля 2016 года, евро поднимался до 79,77 рубля — максимума с апреля текущего года.
После решения Банка России приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября рубль перешел к укреплению. В результате в течение дня рубль колебался к доллару в диапазоне от 67,45 рубля до 69,01 рубля (максимума с апреля 2016 года), евро — в диапазоне 78-79,77 (максимума с 11 апреля текущего года).
"Валютный рынок преподнес сегодня с утра неприятный сюрприз. Накопившаяся нервозность из-за западных санкций и проблем с национальными валютами у большинства развивающихся стран, вкупе с практически неизбежным повышением ставки ФРС на ближайшем заседании, прямо с открытия опрокинули рубль в глубокое пикирование", — прокомментировал Алексей Коренев из «Финама».
"Сообщения ЦБ о продолжении покупок валюты в пользу Минфина утром и неожиданное сообщение об их приостановке до конца сентября добавили волатильности рублю", — отмечает Иван Марчена из Forex Club.
Регулятор отметил, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года.
"В результате рубль резко развернулся в сторону укрепления и довольно быстро не просто вернулся на вчерашние уровни, но и даже проскочил на какое-то время мимо, однако ближе к вечеру все же скорректировался до тех значений, где пребывал до начала сегодняшней карусели", — замечет Коренев.
ПРОГНОЗЫ
До конца сессии возможно небольшое укрепление рубля, отмена интервенций — это мощный среднесрочный фактор поддержки в данном направлении, считает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".
По мнению эксперта «БКС Брокер» Ивана Копейкина, оптимизм от заявления регулятора о том, что он контролирует ситуацию на валютном рынке, а также о переносе покупки валюты предварительно на конец сентября может быть недолгим, и все снова будет зависеть от ситуации с санкциями, денежно-кредитной политики мировых ЦБ и платежного баланса. Наиболее вероятной динамикой ближайшего будущего по паре доллар/рубль является консолидация в диапазоне 67-69 рублей, полагает эксперт.
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