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Индексы на Уолл-стрит изменились незначительно на фоне политической нестабильности
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Индексы на Уолл-стрит изменились незначительно на фоне политической нестабильности 

Investing.com Россия 15 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В среду Уолл-стрит открылась нейтральной динамикой индексов. Инвесторы ожидают публикации протокола прошлого заседания ФРС и развития политических событий в США.
На 16:43 МСК индекс голубых фишек Dow снизился на 9 пунктов или на 0,04% до 25832,17, S&P 500 повысился на пять пунктов или на 0,06% до 2861,32, а высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется ниже на девять пунктов или на 0,12% на позиции 7868,80.
В среду в Вашингтоне должны продолжиться торговые переговоры между США и Китаем. В последние месяцы две крупнейшие экономики мира обменялись введением пошлин на миллиарды долларов. Пока США и Китаю не удается заключить торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает достижения каких-либо серьезных результатов от этих переговоров.
На настроения инвесторов также повлияла политическая нестабильность. Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн и бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт были признаны виновными по восьми пунктам обвинения каждый.
Протокол прошлого заседания ФРС будет опубликован в 21:00 МСК. Инвесторы надеются получить какие-либо подсказки о дальнейшей монетарной политике центробанка США.
После начала торговой сессии одними из лидеров роста стали акции ритейлеров: акции Target подорожали на 5,13% после того, как компания отчиталась о прибыли на акцию, которая превысила прогнозы аналитиков. Курс акций Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) повысился на 9,24%, а курс акций Lowe’s — на 7,61%.
Акции Netflix (NASDAQ:NFLX) подорожали на 2,41%, акции Twitter — на 0,62%, а акции Boeing (NYSE:BA) — на 0,53%.
Курс акций Ford снизился на 1,27%, а курс акций Intel (NASDAQ:INTC) — на 1,08%.
Европейские фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику торгов. Французский CAC 40 снизился на 11 пунктов или на 0,22%, германский DAX опустился на 14 пунктов или на 0,11%, а лондонский FTSE 100 вырос на 16 пунктов или на 0,22%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 9 пунктов или на 0,28%, а испанский IBEX 35 подскочил на 32 пункта или на 0,34%.
Фьючерсы на золото повысились на 0,38% до $1204,5 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,10% до $67,22 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,18% до 94,96.
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