Россия может отказаться от доллара при продаже оружия 

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству предлагает отказаться от доллара при расчётах по оружейным контрактам. Идею озвучил глава ведомства Дмитрий Шугаев. По его словам, сейчас появляются новые возможности взаимодействия между странами, поэтому необходимо искать новые пути оплаты. То, что доллар перестал быть надёжной валютой сегодня заявил и глава Минпромторга Денис Мантуров. Его ведомство также рассматривает переход на расчёты в национальных валютах. По словам чиновника, это станет ответной мерой на новые санкции со стороны США.