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Рынок США: настроения инвесторов во власти политических идей
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Рынок США: настроения инвесторов во власти политических идей 

Вести Экономика 21 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». По мере приближения выборов в США политические темы все чаще овладевают умами инвесторов. Демократы могут усилить позиции в Конгрессе, и все это на фоне скандалов, связанных с бывшими соратниками Дональда Трампа.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы подрастают на премаркете. В четверг ключевые индексы закрылись незначительным снижением. Индекс S&P 500 близок к верхней границе среднесрочного восходящего канала. В случае отката котировок пограничным уровнем выступят 2800-2790 пунктов, а 2730 пунктов — это нижняя граница канала.
Федрезерв
В пятницу Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон Хоул. Речь будет посвящена монетарной политике в меняющихся условиях.
В ходе выступления могут быть озвучены перспективы монетарной политики в США — повышение ставок, сворачивание баланса, подготовка к возможному в долгосрочной перспективе ухудшению экономической ситуации, а также глобальные риски. Сейчас участники рынка уверены в повышении ключевой ставки в сентябре. Для оценки перспектив монетарной политики ФРС также смотрим за макропоказателями. Сегодня были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за июль. Формально данные негативны с точки зрения состояния экономики, но позитивны с точки зрения ставок ФРС.
Общий показатель относительно июня снизился на 1,7% (прогноз: -0,5%). Без учета транспортной компоненты (самолетов) заказы прибавили 0,2% (прогноз: +0,5%). Однако есть и позитивная компонента релиза: заказы без учета оборонки и самолетов взлетели на 1,4%. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Прочие факторы
Политические новости. На этой неделе бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался в нарушении законодательства о финансировании предвыборных кампаний. Тем временем, бывший руководитель предвыборной компании Трампа был признан виновным по восьми обвинениям, включая налоговое мошенничество.
Ситуация осложняется в связи с промежуточными выборами в ноябре, после которых Конгресс может оказаться полностью в руках демократов. Напомню, что Трамп выдвигался от республиканцев, а в СМИ появились очередные слухи о готовящемся импичменте.
США и Китай. Накануне в Вашингтоне завершились двухдневный раунд переговоров по урегулированию торговых споров между двумя странами. О каких-то решениях и конструктивных итогах сообщено не было, что формально является негативом. В четверг США ввели второе повышение импортных пошлин для Китая и теперь они в сумме затрагивают товары на $50 млрд Министерство коммерции КНР заявило о введении ответных мер.
На ноябрь запланирована встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. Возможно шаги на встречу друг другу будут сделаны на этих переговорах.
Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам «БКС Брокер»
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