СМИ узнали о переносе срока вступления новых санкций США против России 

В свою очередь источник ТАСС отметил, что 22 августа истёк уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Там также указали, что публикации решения о санкциях стоит ожидать на неделе.
Меры, о которых идёт речь, предусматривают запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, на экспорт электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли. Поводом для введения ограничений на поставку этих товаров Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву, Россия неоднократно отвергала обвинения.