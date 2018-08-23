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Credit Suisse опроверг информацию о заморозке активов россиян
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Credit Suisse опроверг информацию о заморозке активов россиян 

Российская Газета 23 августа 2018
Фото: Российская Газета
Швейцарский банк Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под санкции. Речи о заморозке российских счетов не идет и клиенты Credit Suisse не пострадали. Хотя накануне агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse в связи с санкциями США заморозил российские активы на сумму около пяти миллиардов долларов.
Реклассифицикация не затронула активов клиентов банка, не находящихся под санкциями, отметили в Credit Suisse, передает ТАСС. «Это не привело к каким-либо финансовым потерям и формированию резервов. Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подчеркнули в Credit Suisse.
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