KKR ведет переговоры о выкупе у Fiat Chrysler подразделения автозапчастей Magneti Marelli

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Американская инвестиционная фирма KKR & Co., по словам осведомленных источников, ведет переговоры о приобретении Magneti Marelli, мирового бизнеса автозапчастей Fiat Chrysler Automobiles NV, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

О потенциальной цене сделки пока ничего не известно. Некоторые аналитики оценивают Magneti примерно в 3,32 млрд евро, но полагают, что цена сделки может превысить этот уровень. Впрочем, переговоры могут завершиться ничем.

Тем временем новый генеральный директор FCA Майк Мэнли , назначенный на этот пост незадолго до кончины своего предшественника, Серджо Маркьонне, вынужден решать вопросы с малоприбыльными бизнесами автопроизводителя в Европе.

При Маркьонне FCA была заинтересована в выделении Magneti в пользу акционеров и размещении ее акций до конца этого года или начала следующего на Миланской фондовой бирже. Прямая продажа дает основание полагать, что Мэнли рассчитывает на более высокую стоимость, чем при выделении. При этом он сможет уделять больше внимания инвестированию в портфель ключевых активов FCA, который состоит из таких брендов, как Jeep, Ram и других.

Штат Magneti насчитывает свыше 40 000 сотрудников, которые выпускают целый ассортимент автокомплектующих. Ее выручка за 2016 год составила 7,0 млрд долларов, говорится на сайте компании. В последнем годовом отчете FCA сказано, что 34% выручки Magneti поступило благодаря операциям внутри группы.

По словам источников, KKR, вероятно, приобретет Magneti через базирующуюся в Японии Calsonic Kansei Corp. и создаст гигантскую фирму по производству автозапчастей, которая сможет сократить расходы за счет отказа от дублирующихся операций.

KKR купила Calsonic в прошлом году у Nissan Motor Co. и других акционеров за 4,5 млрд долларов.

Компании схожи по размеру, а годовая выручка каждой из них превышает 9 млрд долларов. Объединенная фирма сможет выпускать широкий ассортимент автокомплектующих, включая кондиционеры, воздуховоды и другие товары для салонов автомобиля, выхлопные и осветительные системы, компрессоры и силовые агрегаты. Расширенный портфель позволит Magneti и Calsonic привлечь новых клиентов и снизить историческую зависимость большей части их продаж от FCA и Nissan соответственно.