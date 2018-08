Американские индексы продемонстрировали смешанную динамику

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». В среду, 22 августа, американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику: Dow Jones закрылся в красной зоне, S&P 500 показал незначительное снижение, а индексу Nasdaq удалось продемонстрировать рост за счет продвижения бумаг технологических компаний.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Аппетит к риску ограничивался новостями о судебных разбирательствах в отношении сразу двух бывших советников Дональда Трампа , в том числе, касающихся репутации президента. При этом неоднозначно была воспринята публикация протокола заседания федерального комитета по открытым рынкам США. Так, согласно документу, ФРС и далее планирует придерживаться политики постепенного повышения ставок для сдерживания чрезмерного экономического роста, однако признает возможное негативное влияние торгового конфликта на результаты представителей бизнеса и деятельность домохозяйств и подтверждает возможность паузы в ужесточении монетарной политики в случае эскалации конфликта.

Между тем бумаги нефтяников укрепились ввиду роста цен на «черное золото», а акции представителей потребительского сектора позитивно отреагировали на успешные отчетности Lowe's и Target.

Что касается статистических данных, продажи домов на вторичном рынке в июле снизились с 5,38 млн месяцем ранее до 5,34 млн, тогда как ожидалось увеличение до 5,40 млн По итогам вчерашней сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,34%, закрывшись на отметке 25733,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,04% до уровня в 2861,82 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,38% до отметки в 7889,10 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $2,02 до $67,86 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $3,30 до $1203,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,02% и составила 2,82%.

Акции страховщика The Hartford Financial Services Group подешевели на 4,2% после того, как он заявил о заключении соглашения о приобретении компании The Navigators Group за $2,1 млрд Тем временем, котировки второго по величине в США ритейлера товаров для дома Lowe's поднялись на 5,8% благодаря превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит скорректированной прибыли за третий фискальный квартал. Так, показатель вырос до $2,07 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $2,02 на акцию. При этом продажи увеличились на 7,1% г/г до $20,90 млрд при средних прогнозах аналитиков в $20,78 млрд

Более двух третей акций в составе индекса «голубых фишек» завершили торги в «красной» зоне, причем аутсайдерами торгов стали бумаги United Technologies (-2,0%), Travelers (-1,8%) и Verizon Communications (-1,4%), при этом в наиболее заметном плюсе пребывали акции Exxon Mobil (+1,4%), Microsoft (+1,0%) и American Express (+1,0%).

S&P 500 [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться недалеко от верхней границы восходящего канала и верхней линии полос Боллинджера. При этом медленные стохастические линии пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе возможно движение к нижней границе канала.

Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»