Ещё
Американские индексы продемонстрировали смешанную динамику
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.19
79.00
78.79
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.60
–0.13 Золото
1190.15
–0.07 РТС
1059.57
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1583
+0.0056
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Американские индексы продемонстрировали смешанную динамику 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». В среду, 22 августа, американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику: Dow Jones закрылся в красной зоне, S&P 500 показал незначительное снижение, а индексу Nasdaq удалось продемонстрировать рост за счет продвижения бумаг технологических компаний.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Аппетит к риску ограничивался новостями о судебных разбирательствах в отношении сразу двух бывших советников Дональда Трампа, в том числе, касающихся репутации президента. При этом неоднозначно была воспринята публикация протокола заседания федерального комитета по открытым рынкам США. Так, согласно документу, ФРС и далее планирует придерживаться политики постепенного повышения ставок для сдерживания чрезмерного экономического роста, однако признает возможное негативное влияние торгового конфликта на результаты представителей бизнеса и деятельность домохозяйств и подтверждает возможность паузы в ужесточении монетарной политики в случае эскалации конфликта.
Между тем бумаги нефтяников укрепились ввиду роста цен на «черное золото», а акции представителей потребительского сектора позитивно отреагировали на успешные отчетности Lowe's и Target.
Что касается статистических данных, продажи домов на вторичном рынке в июле снизились с 5,38 млн месяцем ранее до 5,34 млн, тогда как ожидалось увеличение до 5,40 млн  По итогам вчерашней сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,34%, закрывшись на отметке 25733,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,04% до уровня в 2861,82 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,38% до отметки в 7889,10 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $2,02 до $67,86 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $3,30 до $1203,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,02% и составила 2,82%.
Акции страховщика The Hartford Financial Services Group подешевели на 4,2% после того, как он заявил о заключении соглашения о приобретении компании The Navigators Group за $2,1 млрд Тем временем, котировки второго по величине в США ритейлера товаров для дома Lowe's поднялись на 5,8% благодаря превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит скорректированной прибыли за третий фискальный квартал. Так, показатель вырос до $2,07 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $2,02 на акцию. При этом продажи увеличились на 7,1% г/г до $20,90 млрд при средних прогнозах аналитиков в $20,78 млрд
Более двух третей акций в составе индекса «голубых фишек» завершили торги в «красной» зоне, причем аутсайдерами торгов стали бумаги United Technologies (-2,0%), Travelers (-1,8%) и Verizon Communications (-1,4%), при этом в наиболее заметном плюсе пребывали акции Exxon Mobil (+1,4%), Microsoft (+1,0%) и American Express (+1,0%).
S&P 500  [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться недалеко от верхней границы восходящего канала и верхней линии полос Боллинджера. При этом медленные стохастические линии пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе возможно движение к нижней границе канала.
Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»
Вести Экономика: последние новости
Юань успешно противостоит доллару уже пятый день подряд Рынок США повторил рекорд доткомов. Будет ли крах? Credit Suisse опроверг заморозку активов россиян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы202
Рубль достиг антирекорда 2016 года254
Китай нанес ответный удар по Трампу289
Россия решила напугать США рублем28
Россия откажется от доллара583
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение