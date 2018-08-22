Экономисты дали прогнозы на курс рубля в сентябре и ноябре

22 августа, вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США, следующая порция ожидается в ноябре. Мы обсудили с экономистами, сколько, по их мнению, будут стоить евро и доллар в сентябре и ноябре 2018 года и получили четыре прогноза курса рубля.

Игорь Николаев , доктор экономических наук, профессор ВШЭ : «Понижение рубля — от этого тренда никуда не деться. Я думаю, 70 рублей за доллар мы увидим уже в сентябре, а к ноябрю я бы ждал 80 рублей, это кажется мне реальным прогнозом. Конечно, обвалов в полтора-два раза не будет, налицо только нарастающее давление. Что касается евро, то я предполагаю, что около 90 рублей до конца года мы получим.

Мы, со своей стороны, вряд ли обеспечим резкие изменения — например, повышение ключевой ставки. Власть в этом не заинтересована, будет оттягивать это до последнего — хотя это могло бы повлиять на курс. Или, например, тот факт, что Россия начала закупать золото, свидетельствует о том, что мы хотим скорее „отвязаться“ от доллара. Однако нужно понимать ограниченность этого актива: с точки зрения ликвидности от не сравним с американской валютой, значит, о переводе всех международных ресурсов в золото говорить не стоит.

Кроме того, есть опыт Венесуэллы: еще Уго Чавес активно переводил все в золото и создал приличные запасы, но в итоге это не повлияло на экономику страны — это не панацея».

Александр Разуваев , директор аналитического департамента «Альпари»: «Надо помнить, что все разговоры на этой неделе о санкциях — это повод для игры на понижение рубля. Главным „медведем“ является Министерство финансов России , которое снова осуществляет закупки валюты.

Сегодня весь негатив по санкциям уже и так заложен в ценах. Я оптимист и если реального геополитического негатива не будет, мы ориентируемся на уровни 65,0-66,0 руб. за доллар США в сентябре. За евро — порядка 76-77 рублей. Сегодня нефть дорогая, экономических причин для ослабления рубля нет.

Если же санкционные угрозы реализуются на фоне военных конфликтов и жесткого давления на российский бизнес, то в ноябре курс доллара подскочит до 70 рублей, а евро — около 81-82 рублей. Но это при условии, что санкции не затронут ОФЗ, иначе рублю будет больнее. Даже если доллар пробьет цель в 70 рублей, вряд ли ЦБ вмешается в торги».

Константин Корищенко , финансист, экс-заместитель председателя Центробанка: «С экономической точки зрения потребности в девальвации у России сейчас нет: у нас нет значительного оттока капитала, положительный баланс текущего счета, у нас нет больших задолженностей, бюджет сбалансирован, нет иных „слабых макроэкономических мест“. Дело в том, что курс любой валюты для таких стран, как Россия, имеет очень сильную политическую составляющую, то есть напрямую зависит от внутренней финансовой политики. И если в 2002-2008 годах в России проводилась политика крепкого рубля, до 2014 года — медленного ослабления, то сейчас началась политика плавающего курса. Точнее, речь о малопредсказуемом изменении курса рубля с трендом на ослабление. Для бюджета слабый рубль выгоден, для экспортеров тоже, Центробанк нейтрален. Вот и вопрос: кто заинтересован в крепком рубле? Только население. Однако это не сильный игрок.

Следовательно, пока нет социальных потрясений и волнений, вызванных скачками курса, рубль может ослабляться. Стоит задать себе вопрос: при каком курсе люди начнут явно выражать своё недовольство? Вот ниже этого уровня рубль и не упадет. Например, это могут быть 80, 90 или 100 рублей за доллар.

У власти есть понимание и полномочия: как сделать так, чтобы рубль стабилизировался. Вопрос лишь в том, на каком уровне эти меры будут приняты».

Сергей Северов, «БК Сбережения»: «Все зависит от того, какие конкретно санции нас ждут: сейчас речь идет и о санкциях Конгресса, и о санкциях Госдепартамента . Для валютного курса опаснее всего блокировка активов госбанков, и если это произойдет, то курс может сильно скакнуть — примерно 75 рублей за доллар в сентябре. Хотя мне кажется, что это самый жесткий сценарий, и в Конгрессе есть силы, которые не согласятся так действовать. С другой стороны, осенью почти всегда происходит „сезонное“ укрепление рубля.

Другой нюанс: сейчас Минфин готовится внести законопроект об отмене репатриации валютной выручки, а это может стать дополнительным фактором ослабления рубля. Дело в том, что государству выгоден слабый рубль: это позволяет собирать больше налогов, больше получить в бюджет».

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