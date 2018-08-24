Буллард хочет приостановить повышение ставок ФРС

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард не поддерживает дополнительное повышение процентной ставки ФРС в этом году. Об этом сообщает CNBC.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Фото: EPA/YONHAP

"Если бы [решение принимал] только я, я бы оставил ставку там, где она сейчас, и попытался реагировать на поступающие данные", — сказал Буллард, который не является голосующим членом Федерального комитета по откртым рынкам (FOMC) ФРС, в интервью CNBC на полях симпозиума в Джексон-Хоуле.

"Я просто не вижу большого инфляционного давления… Я ястреб, но я не вижу, что оно развивается… Я не думаю, что это ситуация, когда мы должны действовать на опережение", — добавил Буллард.

Цикл повышения ставок продолжается с декабря 2015 года, за это время регулятор повысил ставку семь раз.

Как сообщали «Вести. Экономика», Федеральная резервная система США по итогам заседания 31 июля — 1 августа сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2%. В центробанке США ожидают «дальнейшего постепенного повышения процентных ставок», несмотря на потрясения на развивающихся рынках и растущие геополитические риски.

Рынки ожидают, что Федрезерв повысит ставку 26 сентября и, возможно, еще раз в декабре.

По мнению Булларда, экономический рост в США замедлится в следующем году.

"Я думаю, что это будет хороший год, и частью этого является фискальное стимулирование, — сказал он. — Но дело в том, что рост замедлится в 2019 и 2020 годах".

Между тем, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер повысила свой прогноз по ВВП на 2018 год и заявила, что план центробанка по постепенному повышению процентных ставок остается уместным.

"Я повысила свой прогноз. Сейчас я ожидают [рост на] 2,75-3% в течение года, вероятно, ближе к 3%", — сказала Местер, голосующий член FOMC.

"Я думаю, что фискальная политика — стимулы и снижение налогов — была позитивной для экономики с точки зрения роста спроса, и это один из факторов", — добавила она.