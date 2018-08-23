Ещё
Comcast продлил срок предложения по покупке Sky
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.81
$
68.18
78.65
79.20
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.89
+0.23 Золото
1195.50
–0.00 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1597
+0.0070
09.08
1.1527
21.08
16.08
12.08

Comcast продлил срок предложения по покупке Sky 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Американский кабельный оператор Comcast продлил срок предложения по покупке Sky, сообщается в пресс-релизе компании.
EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Изначально акционеры Sky должны были принять решение до 22 августа. Теперь срок предложения продлен до 12 сентября 2018 года.
Оператор Comcast 19 июля опубликовал объявление, в котором содержались условия увеличения предлагаемых денежных средств для покупки акционерного капитала Sky до 14,75 фунта за акцию. Таким образом, эта британская компания была оценена в 26 млрд фунтов стерлингов ($34 млрд).
Как писали «Вести. Экономика», компания Comcast в июле повысила предложение о покупке британской Sky Plc до $34 млрд, превзойдя конкурирующее предложение от 21st Century Fox Руперта Мердока.
Comcast заявила, что новое предложение получило поддержку независимых директоров Sky. Компания также сообщила, что выделила средства для выполнения условий сделки.
21st Century Fox, уже владеющая 39% акций Sky, в декабре 2016 года заявила о намерении купить оставшиеся 61% акций вещательной компании. Fox предложила 10,75 фунта за акцию Sky, которой принадлежит телеканал Sky News.
Однако в феврале Comcast предложила 12,50 фунта стерлингов за акцию Sky, то есть на 16% больше предложения Fox.
Вести Экономика: последние новости
Акции "Мечела" резко подорожали после публикации отчетности Запасы нефти в США упали за неделю на 5,8 млн баррелей Credit Suisse заблокировало российские активы на $5 млрд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия откажется от доллара563
Рубль рухнул еще ниже413
Определен момент для более выгодной покупки валюты
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы81
Российскую экономику обрекли на провал422
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение