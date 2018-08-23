Comcast продлил срок предложения по покупке Sky

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Американский кабельный оператор Comcast продлил срок предложения по покупке Sky, сообщается в пресс-релизе компании.

EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Изначально акционеры Sky должны были принять решение до 22 августа. Теперь срок предложения продлен до 12 сентября 2018 года.

Оператор Comcast 19 июля опубликовал объявление, в котором содержались условия увеличения предлагаемых денежных средств для покупки акционерного капитала Sky до 14,75 фунта за акцию. Таким образом, эта британская компания была оценена в 26 млрд фунтов стерлингов ($34 млрд).

Как писали «Вести. Экономика», компания Comcast в июле повысила предложение о покупке британской Sky Plc до $34 млрд, превзойдя конкурирующее предложение от 21st Century Fox Руперта Мердока.

Comcast заявила, что новое предложение получило поддержку независимых директоров Sky. Компания также сообщила, что выделила средства для выполнения условий сделки.

21st Century Fox, уже владеющая 39% акций Sky, в декабре 2016 года заявила о намерении купить оставшиеся 61% акций вещательной компании. Fox предложила 10,75 фунта за акцию Sky, которой принадлежит телеканал Sky News

Однако в феврале Comcast предложила 12,50 фунта стерлингов за акцию Sky, то есть на 16% больше предложения Fox.