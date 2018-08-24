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Эксперт прокомментировал очередные антироссийские санкции США
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Эксперт прокомментировал очередные антироссийские санкции США 

RT на русском 27 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Экономист, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хестанов в беседе с ФАН прокомментировал очередные антироссийские санкции США.
«Как и предполагалось, большая часть этих санкций носит риторический характер», — сказал он.
Со своей стороны, политолог Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor заявил, что Госдеп в очередной раз признал первенство российской противоракетной системы С-400, в связи с чем грозит санкциями по всему миру за их покупку.
«Я думаю, данную новость потенциальные партнёры и покупатели С-400 воспримут верно, что как раз послужит сильным ответом на попытки США удержать свою гегемонию в мире», — полагает он.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал опубликованный США первый пакет антироссийских санкций, которые, предположительно, вступят в силу 27 августа.
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