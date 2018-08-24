Эксперт прокомментировал очередные антироссийские санкции США

«Как и предполагалось, большая часть этих санкций носит риторический характер», — сказал он.

Со своей стороны, политолог Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor заявил, что Госдеп в очередной раз признал первенство российской противоракетной системы С-400, в связи с чем грозит санкциями по всему миру за их покупку.

«Я думаю, данную новость потенциальные партнёры и покупатели С-400 воспримут верно, что как раз послужит сильным ответом на попытки США удержать свою гегемонию в мире», — полагает он.