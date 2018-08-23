Часть «Ренессанс страхования» оказалась в залоге у Московского кредитного банка 

В отчетности компании по МСФО за 2017 г. сказано, что 50,1% «Группы ренессанс страхование», принадлежащие «Холдингу ренессанс страхование», были заложены по кредиту банку.
МКБ предоставил страховщику две кредитные линии, общая сумма задолженности по которым на 31 декабря 2017 г. составила 2,7 млрд руб., говорится в отчетности «Группы Ренессанс страхование». Срок погашения первой линии на 1,2 млрд руб. истекает в декабре этого года, погасить вторую, на 1,5 млрд, страховщик должен до января 2020 г.
«В залоге у МКБ находится миноритарная доля страховщика», — передал «Ведомостям» через представителя член совета директоров группы «Ренессанс страхование» Сергей Рябцов, не уточнив, сколько заложено. Он добавил, что часть обязательств была погашена в 2018 г.
«Ведомости» ожидают ответа представителя МКБ.
«Группа Ренессанс страхование» создана в прошлом году в результате объединения страховых и пенсионных активов Бориса Йордана и подконтрольной РЖД группы «Благосостояние». В группу входят «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп». Управляет группой «Холдинг Ренессанс страхование», принадлежащий группе «Спутник» Йордана, у него 52,12% акций объединенной компании. Еще 35% — у «Трансфингрупп», остальное — у фондов Baring Vostok.
Йордан, владелец группы «Ренессанс страхование» (ему через группу «Спутник» принадлежит 52,12% страховщика), летом 2017 г. сообщил, что договорился с подконтрольной РЖД группой «Благосостояние» о слиянии страховых активов. Одним из инвесторов сделки стали фонды Baring Vostok. Сумма сделки составила 27 млрд руб., однако размер инвестиций никто из участников тогда не раскрыл, кроме Baring Vostok (3,3 млрд руб.). «Ренессанс страхование» — одна из крупнейших розничных страховых компаний, сборы которой за 2017 г. составили 25,6 млрд руб. (данные ЦБ). По итогам года компания заняла 12-е место среди страховщиков по размеру премий.
Рябцов говорит, что компания планирует рефинансировать кредитные линии за счет эмиссии рублевых облигаций в этом году. В июле Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Группы Ренессанс страхование» на 15 млрд руб. Рябцов надеется, что размещение облигаций «позволит сократить расход по долгу».