Почему рухнул рубль

Легкая передышка на российском валютном рынке, позволившая рублю перевести дух после недавней чреды падений, оказалась непродолжительной. В среду, курс российской валюты вновь обвалился по отношению к американскому доллару и евро. Курс доллара снова превысил отметку в 68 рублей, приблизившись к рекорду апреля 2016 года (68,0675 рубля). Евро в среду впервые с апреля превысил отметку в 79 рублей.

Многие эксперты расценивают такое падение рубля, как противоестественное, указывая на тот факт, что происходит оно на фоне высоких цен на нефть и не самых худших (по сравнению с той же Турцией) макроэкономических показателей РФ.

Почему падаем?

Так что же происходит, и почему рубль валится «вопреки всему»?

Более пессимистически настроенные эксперты увязывают падение рубля на фоне дорогой нефти с вступлением в силу с 22 августа первой части нового пакета американских санкций.

Примечательно, что связаны они не с традиционными претензиями к России из-за Украины и вмешательства в американские выборы, а с довольно «мутной» историей с отравлением Скрипалей в британском Солсбери с применением нервно-паралитического вещества.

С другой стороны, меры воздействия, предполагаемые этими санкциями, не наносят прямого ущерба российской экономике, о чем заявляют эксперты, как в России, так и по другую сторону Атлантики.

В рамках первой части санкционного пакета предполагается запретить поставку в Россию продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок технологий и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Все это, конечно, весьма неприятно и для России и для США, но этого явно недостаточно для очередного масштабного обвала рубля.

Мера № 2 Очевидно, что рубль падает под воздействием каких-то других причин, и таковые уже так же известны. Известно, что последние санкции состоят из двух блоков, и если первый из них для рубля сравнительно безобиден, то со вторым все гораздо сложнее.

Напомним, что вторая часть санкций будет включать понижение уровня двусторонних дипломатических отношений, практически полное торговое эмбарго, запрет на полеты в США авиакомпании «Аэрофлот» . Критическое же значение будут иметь запрещение новых вложений в российский госдолг, требования заморзки активов и запрет долларовых операций для одного или нескольких крупнейших госбанков.

Что бы не говорили российские чиновники, подобные решения грозят парализацией значительной части отечественной экономики.

Примечательно, что еще совсем недавно возможность принятия американским конгрессом второго блока антироссийских санкций рассматривалась как маловероятная. Однако, буквально вчера, эксперты изменили свое мнение на этот счет.

Масла в огонь подлила корпорация Microsoft. По ее данным, специалисты компании обнаружили фиктивные домены, созданные хакерской группой со связями в российской военной разведке. Их целью являлось дублирование сайтов таких организаций, как Международный республиканский институт и Гудзонский институт. Эта информация возмутила конгрессменов.

«Конгресс будет действовать», — заявил сенатор-демократ Роберт Менендес , предложив ввести жесткие санкции в отношении госдолга России и нефтегазовых компаний. Заявление сенатора нашло поддержку в рядах его коллег.

Таким образом, самые чувствительные для России действия, которые еще недавно казались маловероятными, сегодня таковыми уже не кажутся. Очевидно, что именно это обстоятельство и привело вчера к новому резкому падению рубля.

Судя по вчерашнему поведению сенаторов, нельзя исключать и самого худшего для России варианта развития событий.

Последний гвоздь

Под вопросом до последнего времени оставалась возможность введения ограничений на операции с долларом российских банков. Это объясняется прежде всего тем, что подобное решение имеет негативные последствия не только для российских, но и для американских кредитных учреждений. Чрезмерное возбуждение, царящее в рядах сенаторов, позволяет предположить, что и этот последний «гвоздь» может быть вбит.

Косвенным подтверждением тому являются меры, которые, как выяснилось в среду, Банк России готовит в ответ на принятие ограничений для российских банков. Центробанк подготовил поправки, ужесточающие нормативы для работающих в России дочерних структур иностранных банков.

Под ограничения может попасть размер средств, размещаемых этими банками в материнских структурах за рубежом. На данный момент какие-либо ограничения на такие операции отсутствуют, но по мнению ЦБ РФ, на них должен быть установлен порог в размере 20% от капитала.

Новые правила грозят привести к нарушению большинством дочерних компаний западных банков обязательных нормативов и как следствие, их уходу с российского рынка.

К сожалению, эта мера имеет все шансы оказаться действием в стиле «назло маме отморожу уши», в результате чего, в проигрыше окажутся российские же физические и юридические лица.

Дело в том, что большая часть дочерних структур иностранных банков в России — это «дочки» крупнейших европейских банков, не имеющих ни какого отношения к инициативам американских сенаторов. Американских «дочек», активно работающих на российском рынке, можно сосчитать по пальцам одной руки.

Это, явно выраженное несоответствие обернется серьезными проблемами для российских клиентов европейских банков, что станет еще одним доводом в пользу падения курса рубля.

Кому нужен крепкий рубль?