В «Нафтогазе» раскрыли гонорары юристов за дело против «Газпрома» 

По словам коммерческого директора компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, юристы, которые вели дела в международных инстанциях против российского «Газпромa», получили примерно 20 млн долларов в качестве вознаграждения.
«Приблизительно, я думаю, около 20 млн долларов», — ответил Витренко на вопрос, какую премию получили юристы за дела против «Газпромa». Руководитель отметил, что юристы выполняли «вспомогательную роль», сообщает ТАСС.
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