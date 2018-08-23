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В «Нафтогазе» раскрыли гонорары юристов за дело против «Газпрома»
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В «Нафтогазе» раскрыли гонорары юристов за дело против «Газпрома» 

Карельские вести 13 минут назад
По словам коммерческого директора компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, юристы, которые вели дела в международных инстанциях против российского «Газпромa», получили примерно 20 млн долларов в качестве вознаграждения.
«Приблизительно, я думаю, около 20 млн долларов», — ответил Витренко на вопрос, какую премию получили юристы за дела против «Газпромa». Руководитель отметил, что юристы выполняли «вспомогательную роль», сообщает ТАСС.
Материалы по теме: «Нафтогаз» приготовился отобрать у «Газпрома» еще 12 млрд долларов
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