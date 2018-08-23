Handelsblatt (ФРГ): Экспорт, потребление, строительство — эти цифры тревожат российское правительство

Что же касается внутренней политики, у российских СМИ мало причин для эйфории. Представленные «Росстатом» показатели за первое полугодие производят отрезвляющее впечатление. Так, ВВП вырос по сравнению с прошлым годом на 1,6%, что существенно ниже прогнозов Министерства экономики Центробанка , которые рассчитывали на рост в 1,8-2,2% во втором квартале.

Но еще большая проблема заключается в том, что речь идет не о квартальном спаде. Ряд факторов свидетельствует о дальнейшем спаде экономики. Значение крупнейших драйверов роста в первом полугодии существенно снизилось. Экономику подстегивали экспорт, потребление, крупные госзаказы и Чемпионат мира по футболу. Чемпионат прошел. Все крупные, прежде всего финансируемые государством строительные проекты давно завершены.

Правительство , которое уже вынуждено было понизить собственный прогноз роста на текущий год, встревожено. Для выправления ситуации Министерство экономики запускает программу, предусматривающую масштабное финансирование инфраструктурных проектов. В общей сложности предполагается поддержка 690 проектов. Предложение министерства — в последующие шесть лет на модернизацию дорог и электросети должно быть выделено 92 миллиардов евро.

Снижение потребления после Чемпионата мира по футболу

Помимо экспорта в настоящее время снова начало медленно снижаться потребление. В июне объем розничной торговли вырос на три процента по сравнению с предыдущим годом. На объеме продаж сказался не только поток иностранных туристов, которые в ходе Чемпионата мира по футболу в поисках русского кокошника скупали в сувенирных магазинах все подряд, но и россияне — в эйфории от неожиданно хорошего выступления российской национальной сборной.

Между тем, люди в стране снова погрузились в повседневные заботы. После четырех лет снижения реальных доходов в этом году они хотя немного и выросли, но что касается доходов, здесь во многом наблюдается однократный эффект, например, однократное повышение пенсий в начале года, повышение зарплат работников госорганизаций перед президентскими выборами или выписывание премий. А зарплаты работников государственных организаций после выборов были снова понижены.

Вместе с тем многие работодатели и вовсе задерживают выплаты зарплат сотрудникам. Задолженность по выплатам зарплат летом выросла в течение месяца на 20%. Поэтому снова начинают сильно экономить на покупках. Согласно данным исследовательского центра «Ромир», сумма среднего кассового чека в июле снизилась до 6,50 евро. Это самый низкий показатель за последние два года. Это связано не со снижением цен, а с тем, что люди просто стали меньше покупать.

Кроме того, россияне многое покупают в кредит. В этом году количество кредитов среди населения выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, помимо ипотеки есть также и большое количество непогашенных потребительских кредитов. Между тем, объем кредитов россиян вновь составляет почти четверть их ежегодных доходов. Таким уровень был до кризиса 2014 года. Тем самым, существенно возрастает опасность возникновения кредитного пузыря.

Первые признаки уже есть: 5,6 миллионов россиян в этом году уже столкнулись с судебными приставами, что на один миллион больше, чем в прошлом году. Их долги составляют 26,3 миллиардов евро. Рейтинговое агентство «Эксперт» предупреждает об опасности нового банковского кризиса. Самое позднее в 2020 году выдача потребительских кредитов населению перестанет быть экономическим драйвером для банков, считают аналитики.

Поскольку буксует и промышленное производство, российскую экономику поддерживает только стабильно высокая цена на нефть. На соглашение OПЕК+ об увеличении добычи российская нефтегазовая промышленность отреагировала активизацией буровых установок и экспортных трубопроводов. Москва хочет использовать текущую конъюнктуру. Вероятно, ужесточение американских санкций добавит Кремлю проблем. Обещание Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой, данное в ходе встречи с Владимиром Путиным в июле, оправдано не было.

В начале августа Вашингтон объявил о введении новых санкций против Москвы. Американское правительство обосновало санкции инцидентом с отравлением бывшего российского агента Скрипаля. Новый санкционный список охватывает «деликатную продукцию из сферы национальной безопасности». Детали США раскрывать не стали.